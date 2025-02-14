Президент США выразил намерение возобновить переговоры о разоружении, подчеркнув необходимость снижения военных расходов для развития экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить переговоры с Россией и Китаем по вопросу сокращения ядерных арсеналов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

"Я уже вел диалог о разоружении во время своего первого президентского срока. Теперь, вернувшись к власти, я понимаю необходимость продолжения этих усилий", - сказал американский лидер. По его словам, текущая международная ситуация требует особого внимания к проблеме ядерного разоружения: "Мир сейчас находится в крайне напряженном состоянии, но даже после стабилизации ситуации мы должны обратиться к вопросу снижения уровня военной эскалации".

Трамп подчеркнул важность участия в переговорах двух ключевых игроков - России и Китая. "Мы потратим в текущем году около $915 млрд на оборонные нужды. При этом Россия тратит около $100 млрд в мирное время, хотя военные расходы в условиях конфликта могут быть значительно выше. Китай ежегодно инвестирует в оборону от $400 до $450 млрд", - привел он данные о военных бюджетах крупнейших держав.

Президент США выразил уверенность в том, что стороны могут найти общий язык для снижения военных расходов. "Зачем тратить огромные суммы друг против друга, если эти деньги можно направить на развитие экономики и благосостояние наших граждан? Я уверен, что мы сможем достичь договоренностей", - заявил он.

Эксперты отметили, что предложение Трампа может встретить определенные сложности в реализации. "За последние годы геополитическая ситуация существенно изменилась. Уровень недоверия между основными ядерными державами достиг рекордных значений. Однако попытка возобновления диалога по контролю над вооружениями заслуживает внимания как шаг к снижению напряженности в мире", - считают специалисты.

Исторически США, Россия и Китай остаются основными обладателями ядерного оружия. До настоящего времени наиболее успешным примером сотрудничества в этой области был Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), продленный на пять лет в 2021 году.

Представители экспертного сообщества положительно оценили инициативу Трампа. "Любые усилия по снижению рисков ядерной эскалации и уменьшению военных расходов являются важным вкладом в обеспечение глобальной безопасности", - отметили аналитики.

Однако они подчеркнули необходимость учета новых факторов, таких как развитие современных технологий и изменение характера современных угроз. "Система контроля над вооружениями должна адаптироваться к реалиям XXI века, включая вопросы кибербезопасности, космических технологий и других современных аспектов обеспечения национальной безопасности", - считают эксперты.

Напомним, что тема контроля над вооружениями регулярно становится предметом обсуждения на высшем уровне. Ранее представители всех трех стран неоднократно заявляли о важности сохранения стратегической стабильности и необходимости конструктивного диалога по вопросам ядерного разоружения. Возобновление полноценных переговоров может стать важным шагом на пути к снижению напряженности в международных отношениях.