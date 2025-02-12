Администрация Трампа оценивает дипломатическую необходимость ряда консульств в Европе, Канаде, Мексике и на Тихоокеанских островах для сокращения расходов Госдепа.

Администрация США рассматривает возможность закрытия ряда своих консульств за рубежом в рамках мер по оптимизации расходов Государственного департамента. По информации источников, под сокращение могут попасть дипломатические представительства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.

Президент США Дональд Трамп уже ознакомился с предварительным списком потенциально закрываемых консульств, однако окончательное решение пока не принято. В настоящий момент Госдеп проводит комплексную оценку деятельности каждого представительства, включая анализ их "дипломатической необходимости". Параллельно рассматриваются альтернативные варианты использования существующей инфраструктуры, в том числе для проведения военных контактов с другими странами и сбора разведывательной информации.

По данным источников, основная часть консульств, которые могут быть закрыты в европейском регионе, расположена в Германии и Франции — двух ключевых союзниках США в Европе. Госдепартамент направил запрос во все потенциально затронутые представительства с требованием предоставить подробный отчет об их текущей деятельности и уровне оказываемых услуг.

Эксперты отмечают, что данная инициатива является частью более широкой программы по реформированию внешнеполитического ведомства, запущенной администрацией Трампа. Основными целями реформы являются повышение эффективности работы дипломатических служб и сокращение бюджетных расходов. Однако решение о закрытии консульств может вызвать негативную реакцию как среди американских граждан, пользующихся их услугами за рубежом, так и среди зарубежных партнеров США.

В то же время специалисты подчеркивают, что процесс принятия решения о закрытии дипломатических представительств является крайне сложным и многоступенчатым. Необходимо учесть множество факторов: от объема предоставляемых консульством услуг до стратегического значения региона для внешней политики Соединенных Штатов. Особенно это актуально для европейского региона, где США традиционно поддерживают тесные отношения с ключевыми союзниками по НАТО.

Официальные представители Госдепартамента пока воздерживаются от комментариев относительно возможного закрытия консульств. Однако эксперты полагают, что даже если решение будет принято, реальное его воплощение потребует значительного времени и согласования с различными государственными структурами, включая Конгресс США.

Стоит отметить, что подобные меры по оптимизации сети дипломатических представительств не являются новыми для американской внешней политики. Ранее такие шаги периодически предпринимались для адаптации к меняющимся геополитическим реалиям и экономическим условиям. Однако масштаб текущего рассмотрения вопроса вызывает особый интерес у наблюдателей, особенно учитывая важность сохранения прочных связей с европейскими партнерами в условиях глобальной нестабильности.

Пока неизвестны конкретные сроки, когда может быть объявлено окончательное решение по судьбе консульств. Однако очевидно, что этот процесс станет предметом пристального внимания как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди тех, кто активно взаимодействует с американскими дипломатическими представительствами за рубежом.