Платформа достигла исторического рубежа благодаря увеличению политической рекламы во время выборов в США и показала годовой доход от рекламы в размере $36,15 млрд. Владеющая ей компания Alphabet заработала $96,47 млрд.

YouTube завершил 2024 год на позитивной ноте, продемонстрировав впечатляющий рост рекламных доходов. По итогам четвертого квартала платформа заработала более $10,473 млрд от рекламы, что на 13,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот результат оказался выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали выручку на уровне $10,23 млрд. Владеющая YouTube корпорация Alphabet также представила сильные финансовые показатели: общий доход холдинга составил $96,47 млрд, а чистая прибыль достигла $26,54 млрд или $2,15 на акцию.

Основным драйвером роста рекламных доходов YouTube стали президентские выборы в США, которые состоялись 5 ноября. Политические партии страны значительно увеличили свои расходы на рекламу по сравнению с предыдущей кампанией 2020 года — фактически удвоив их. В день голосования политический контент привлек внимание более 45 миллионов уникальных зрителей на платформе. Это подтверждает важность YouTube как ключевого медиаканала для распространения информации во время масштабных общественных событий.

Годовой отчет также продемонстрировал стабильный рост других направлений бизнеса YouTube. Общий оборот Google Cloud и YouTube в 2024 году составил $110 млрд, согласно заявлению генерального директора Alphabet Сундара Пичаи. Годовая выручка YouTube только от рекламы достигла рекордной отметки в $36,15 млрд. При этом платформа продолжает развивать дополнительные источники дохода через подписочные сервисы YouTube TV и YouTube Premium, хотя точные цифры по этим направлениям не раскрываются.

Важным шагом в развитии экосистемы YouTube стал запуск партнерского проекта с Creative Artists Agency (CAA) в декабре 2024 года. Новый инициативный проект направлен на борьбу с растущим потоком фейковых материалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Авторы контента получат доступ к специальным инструментам, позволяющим оперативно выявлять и удалять такие видео с платформы.



