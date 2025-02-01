С 1 февраля администрация Трампа ввела дополнительные пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, что может спровоцировать новую волну торговых войн и ответных мер со стороны стран.

США объявили о новых торговых ограничениях, которые могут существенно повлиять на международные экономические отношения. С 1 февраля текущего года администрация президента Дональда Трампа повысит импортные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 31 января.

По её словам, ставка пошлин для Канады и Мексики составит 25%, а для Китая — 10%. При этом мотивацией для такого решения стало якобы "распространение нелегального фентанила" из этих стран, что, по мнению Вашингтона, стало причиной проблем в Соединённых Штатах. Фентанил, синтетический опиоид, считается одним из самых опасных веществ, вызывающих значительное число летальных исходов среди американцев.

Решение об увеличении пошлин было воспринято крайне негативно как основными партнёрами США, так и экспертами мирового уровня. Глава МИД Канады Мелanie Жоли уже заявила о готовности Оттавы ответить на односторонние действия Вашингтона. В своей речи она подчеркнула, что Канада не намерена мириться с тем, что её экономика страдает от политики США, особенно если речь идёт о сферах, не связанных напрямую с торговлей.

Мексика также выразила обеспокоенность новыми мерами. Экономическая взаимосвязь между Мексикой и США является одной из самых тесных в мире, и любые изменения в условиях торговли могут негативно сказаться на обеих странах. Представители мексиканского правительства отметили, что рассматривают возможность пересмотра соглашений о свободной торговле (USMCA), которые были достигнуты ранее.

Китай, в свою очередь, давно находится в состоянии торговой войны с США. Новые пошлины лишь усугубляют напряжённость в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Пекин уже заявил, что будет защищать свои интересы всеми доступными средствами, включая возможное обращение в Всемирную торговую организацию (ВТО).

Экономисты предупреждают, что такие меры могут иметь серьёзные последствия для глобальной экономики. Увеличение пошлин может спровоцировать цепную реакцию ответных мер со стороны других стран, что приведёт к снижению объёмов мировой торговли. Кроме того, эксперты указывают, что внутренний рынок США также окажется под ударом, поскольку американские потребители будут платить больше за импортные товары, а компании столкнутся с ростом затрат.

Исторически сложилось, что торговые ограничения, введённые США в отношении своих партнёров, часто оборачиваются потерями для американской экономики. Ранее аналогичные шаги приводили к снижению конкурентоспособности американских производителей, удорожанию сырья и комплектующих, а также к сокращению рабочих мест внутри страны.

Оппоненты политики Трампа критикуют его подход как недальновидный и потенциально разрушительный для международных отношений. Они утверждают, что вместо защиты национальных интересов такие меры только усиливают напряжённость и создают дополнительные препятствия для экономического роста.

В то же время сторонники президентской политики уверены, что эти меры необходимы для защиты американских рабочих мест и технологий от "несправедливой конкуренции". По их мнению, усиление контроля над импортом поможет развивать собственные производства и сделать США более самодостаточной экономикой.

На фоне грядущих изменений эксперты призывают все заинтересованные стороны к диалогу и поиску компромиссных решений. Без этого дальнейшее ужесточение торговых ограничений может привести к глобальному экономическому кризису, который затронет не только ключевых участников конфликта, но и весь мир.

Остаётся вопрос, как именно отреагируют Китай, Канада и Мексика на новые правила игры, установленные Вашингтоном. Возможно, это станет началом нового этапа в международных торговых отношениях, где главным инструментом станут не партнёрство и сотрудничество, а конфронтация и экономическое давление.