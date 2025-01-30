Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил о планах внедрения биометрической идентификации для продажи алкогольной продукции в России, что позволит контролировать возраст покупателей и легализовать онлайн-торговлю.

В 2025 году в России планируется запуск онлайн-продажи алкогольных напитков с использованием биометрических технологий. Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил о значимости этого шага для контроля за продажами алкоголя и повышения уровня безопасности на рынке.

Запрет на дистанционную продажу алкогольной продукции в России был введен 17 лет назад и с тех пор рынок алкоголя оставался в значительной степени закрытым для онлайн-торговли. Однако с ростом популярности электронной коммерции и увеличением объемов нелегальных продаж, правительство начало рассматривать возможность легализации онлайн-продаж алкоголя. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в 2023 году составили около 80 миллиардов рублей, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом.

Использование биометрических данных для идентификации покупателей позволит значительно упростить процесс проверки возраста. Владислав Поволоцкий отметил, что система будет работать через Единую биометрическую систему (ЕБС), что обеспечит защиту персональных данных пользователей. Продавцы смогут получать лишь информацию о том, соответствует ли покупатель установленным возрастным ограничениям, без доступа к его личным данным.

Эксперты считают, что внедрение биометрии может помочь не только легализовать онлайн-торговлю, но и снизить риски для здоровья населения за счет контроля качества продаваемого алкоголя. Артем Соколов, президент АКИТ, подчеркнул, что аналогичные технологии уже успешно применяются в Китае, где курьеры проверяют возраст покупателей с помощью биометрии. Тем не менее, для реализации этой идеи потребуется время на технологическую перестройку бизнеса и разработку необходимых законодательных инициатив.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко уже поручил профильным ведомствам разработать изменения в законодательство для внедрения биометрической проверки возраста при продаже товаров с возрастными ограничениями. Это может стать основой для формирования контролируемой государством системы дистанционной торговли алкогольной продукцией.

В заключение, запуск онлайн-продажи алкоголя по биометрии в России представляет собой шаг к легализации и упорядочиванию рынка. Однако успех этой инициативы будет зависеть от готовности бизнеса к изменениям и от эффективного взаимодействия между государственными органами и частным сектором.