Представители компании Sichuan Lingkong Tianxing Technology из КНР заявили, что в 2026 году их сверхбыстрый беспилотник Cuantian hou, способный развивать скорость, превышающую скорость звука в четыре раза, совершит свой первый полет.

В начале 2026 года компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology из КНР намерена совершить первый полет своего революционного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который способен развивать скорость, превышающую скорость звука в четыре раза. Этот проект обещает стать важным шагом в развитии высокоскоростных беспилотных технологий и открыть новые горизонты в авиации.

Китайский стартап представил свой сверхбыстрый дрон, получивший название Cuantian hou, в честь мифологического Царя обезьян, также известного как «парящая каменная обезьяна». Этот уникальный БПЛА весит 1,5 тонны и имеет длину семь метров. Он оснащен двумя детонационными двигателями, которые позволяют ему достигать крейсерской скорости 4,2 маха на высоте 20 километров.

Разработчики дрона заявляют, что Cuantian hou предназначен для выполнения коммерческих задач, таких как доставка грузов на большие расстояния и в труднодоступные районы, а также для использования в научных исследованиях и наблюдениях. Высокие скорости и способность подниматься на высоту до 20 километров делают его идеальным инструментом для выполнения сложных и ответственных миссий.

Представители Sichuan Lingkong Tianxing Technology уверены в успехе своего проекта и уже планируют дальнейшие шаги по развитию гиперзвуковой авиации. В 2030 году компания намерена запустить гиперзвуковой пассажирский самолет Da Sheng, который сможет предложить пассажирам возможность сверхбыстрого и комфортного перелета.

Эксперты отмечают, что запуск Cuantian hou станет важным событием в авиационной индустрии и продемонстрирует возможности современных технологий в области беспилотной авиации. Разработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов имеют огромный потенциал и могут изменить представление о транспортировке грузов и людей в ближайшем будущем.

Кроме того, успешный запуск сверхбыстрого дрона из КНР может стать новым этапом в международной конкуренции в области беспилотных технологий. Становится очевидным, что развитие подобных проектов требует значительных инвестиций и координации усилий различных научных и инженерных команд.