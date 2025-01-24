Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев сообщил, что операция по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239», оказавшегося на мели у берегов Краснодарского края, будет завершена в ближайшие два дня.

Завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Краснодарского края, планируется в ближайшие два дня. Об этом 24 января 2025 года заявил вице-премьер Российской Федерации Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии, занимающейся ликвидацией последствий инцидента.

Виталий Геннадьевич Савельев — российский государственный и политический деятель.

По словам Савельева, вся необходимая техника и специалисты уже задействованы в операции, которая ведется с соблюдением всех мер безопасности. Власти выражают обеспокоенность возможными экологическими последствиями, учитывая значительные объемы перевозимого мазута.

На месте происшествия работают как местные спасатели, так и специалисты из других регионов, что позволяет минимизировать ущерб для экосистемы Черного моря. «Мы прилагаем все усилия, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и сохранить уникальную природу Краснодарского края», — подчеркнул вице-премьер. Комиссия продолжает мониторинг ситуации и готова оперативно реагировать в случае необходимости.