Новая серия компактных настольных компьютеров MSI Cubi NUC включает модели Cubi NUC 1M, Cubi NUC 1MG и Cubi NUC 13MQG. Они оснащаются энергоэффективными процессорами Intel Raptor Lake-U и отличаются стильным дизайном, удостоенным награды Red Dot Design Award 2024.

MSI представила новую серию компактных настольных компьютеров Cubi NUC, в которую вошли модели Cubi NUC 1M, Cubi NUC 1MG и Cubi NUC 13MQG. Новинки оснащаются энергоэффективными процессорами Intel Raptor Lake-U и отличаются исключительно стильным дизайном, за который серия Cubi NUC получила награду Red Dot Design Award 2024.

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Компания MSI раскрыла конфигурации только для модели Cubi NUC 1M. Этот неттоп предлагает на выбор шестиядерный и восьмипоточный Intel Core i3-1100U с частотой до 4,7 ГГц, 10-ядерный и 12-поточный Core i5-1220U с частотой до 5,0 ГГц, либо 10-ядерный и 12-поточный Core i5-1250P с частотой до 5,4 ГГц. Отмечается, что Cubi NUC 13MQG оснащается процессорами Intel серии vPro, которые отличаются поддержкой дополнительных функций безопасности.

Компактный ПК Cubi NUC 1M обладает размерами 135,6 × 132,5 × 50,1 мм, а его вес составляет чуть больше 600 граммов. Объём неттопа составляет всего 0,826 литра. Новинка может предложить до 64 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5-5200. Производитель не сообщает объём установленного твердотельного накопителя, однако отмечает, что первый слот M.2 занимает SSD формата 2280. У ПК также имеется второй слот M.2 с поддержкой накопителей формата 2242. Кроме того, Cubi NUC 1M предлагает поддержку 2,5-дюймовых SSD и HDD.

Технология Intel vPro, используемая в неттопе MSI Cubi NUC 13MQG, повышает информационную безопасность корпоративных ПК за счет следующих ключевых функций:

Встроенная в процессор технология Intel Threat Detection Technology (TDT) на основе искусственного интеллекта обнаруживает признаки атак, такие как вредоносное ПО, шифровальщики и криптоджекинг, анализируя телеметрию ЦП и используя машинное обучение.

Ускоренное сканирование памяти (AMS) позволяет обнаруживать признаки атак, даже если они замаскированы или зашифрованы.

Аппаратная поддержка шифрования памяти в Windows 11 обеспечивает лучшую виртуализацию и безопасность.

Тесты показали, что платформа vPro имеет 93% эффективность обнаружения основных атак программ-вымогателей, что на 24% выше, чем только программное обеспечение.

Виртуализация безопасности vPro может привести к снижению на 26% крупных утечек данных и на 21% менее значительных инцидентов безопасности, повышая эффективность команды безопасности на 17%.

Таким образом, технология Intel vPro в Cubi NUC 13MQG значительно повышает защиту корпоративных ПК от широкого спектра угроз информационной безопасности.



