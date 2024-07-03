Компания LG представила новую модель ультрабука из линейки Gram - LG gram SuperSlim 2024. Новинка отличается ультратонким и легким корпусом, мощной начинкой на базе процессора Intel Meteor Lake.

Компания LG Electronics анонсировала новую модель ультрабука из линейки Gram - LG gram SuperSlim 2024 года (15Z90ST-G.AAW4U1). Новинка отличается ультратонким и легким корпусом, а также получила обновленную аппаратную начинку.

реклама

В основе LG gram SuperSlim 2024 лежит 14-ядерный и 18-поточный процессор Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Чип относится к новому семейству Meteor Lake и поддерживает технологию Intel Evo, гарантирующую высокую производительность и энергоэффективность. Ультрабук оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом 512 ГБ. Предусмотрен также второй слот для установки дополнительного SSD-накопителя.

Дисплей ноутбука представляет собой 15,6-дюймовую OLED-панель с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей). Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black, что гарантирует высокую контрастность и глубокий черный цвет.

Для подключения периферийных устройств предусмотрены три порта USB Type-C, два из которых поддерживают Thunderbolt 4. Также имеется 4-контактный аудиоразъем. Ноутбук оснащен модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Звуковую систему представляют два динамика мощностью по 2 Вт каждый с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Особое внимание разработчики уделили автономности устройства. LG gram SuperSlim 2024 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 60 Вт·ч, которой, по заявлению производителя, хватает на 20,5 часов работы без подзарядки. Ноутбук также получил сертификацию военного стандарта MIL-STD 810H, подтверждающую его повышенную прочность и надежность.

Помимо высокой производительности и автономности, LG gram SuperSlim 2024 отличается ультракомпактными размерами и весом. Толщина корпуса составляет всего 12,4 мм, а вес - 988 граммов. Это делает новинку одним из самых тонких и легких ноутбуков на рынке. Ультрабук доступен в элегантном белом цвете.

Новая модель LG gram SuperSlim 2024 года уже доступна для заказа в США и Великобритании по рекомендованной розничной цене $1399. К сожалению, в России и других странах СНГ данная версия пока не представлена. Тем не менее, ожидается, что в ближайшее время LG расширит географию продаж своего флагманского ультрабука.