Valve представила долгожданную функцию записи игр в Steam, позволяющую пользователям сохранять лучшие моменты. Открытое бета-тестирование уже доступно.

После месяцев напряженной работы и ожидания игровое сообщество наконец получило долгожданный подарок от Valve. Компания официально представила новую функцию записи игр в своей популярной платформе Steam и объявила о начале открытого бета-тестирования.

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Система предлагает два основных режима работы. Режим фоновой записи позволяет Steam непрерывно сохранять видео на выбранный пользователем диск, не превышая заданные ограничения по длительности и объему занимаемого пространства. Второй режим - запись по запросу - дает пользователям полный контроль над процессом, позволяя включать и выключать запись вручную в любой момент.

Интеграция функции записи непосредственно в Steam может стать серьезным вызовом для таких платформ, как Twitch и YouTube Gaming. Теперь пользователям не нужно будет устанавливать дополнительное программное обеспечение или настраивать сложные системы для стриминга и записи игр.

Открытое бета-тестирование новой функции начнется уже на следующей неделе. Valve приглашает всех желающих принять участие и помочь в доработке системы. "Мы всегда стремимся улучшать пользовательский опыт в Steam, и ваши отзывы крайне важны для нас", - говорится в официальном заявлении компании.

Стоит отметить, что это не первая попытка Valve расширить возможности Steam в сфере создания и распространения игрового контента. Ранее компания уже экспериментировала с функцией Steam Broadcasting, которая, однако, не получила широкого распространения. Новая система записи игр выглядит гораздо более амбициозной и продуманной.