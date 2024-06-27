Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Valve представила новую функцию записи игрового процесса в Steam
Valve представила долгожданную функцию записи игр в Steam, позволяющую пользователям сохранять лучшие моменты. Открытое бета-тестирование уже доступно.

После месяцев напряженной работы и ожидания игровое сообщество наконец получило долгожданный подарок от Valve. Компания официально представила новую функцию записи игр в своей популярной платформе Steam и объявила о начале открытого бета-тестирования.

реклама

Система предлагает два основных режима работы. Режим фоновой записи позволяет Steam непрерывно сохранять видео на выбранный пользователем диск, не превышая заданные ограничения по длительности и объему занимаемого пространства. Второй режим - запись по запросу - дает пользователям полный контроль над процессом, позволяя включать и выключать запись вручную в любой момент.

Интеграция функции записи непосредственно в Steam может стать серьезным вызовом для таких платформ, как Twitch и YouTube Gaming. Теперь пользователям не нужно будет устанавливать дополнительное программное обеспечение или настраивать сложные системы для стриминга и записи игр.

Открытое бета-тестирование новой функции начнется уже на следующей неделе. Valve приглашает всех желающих принять участие и помочь в доработке системы. "Мы всегда стремимся улучшать пользовательский опыт в Steam, и ваши отзывы крайне важны для нас", - говорится в официальном заявлении компании.

Стоит отметить, что это не первая попытка Valve расширить возможности Steam в сфере создания и распространения игрового контента. Ранее компания уже экспериментировала с функцией Steam Broadcasting, которая, однако, не получила широкого распространения. Новая система записи игр выглядит гораздо более амбициозной и продуманной.

#steam #valve #гейминг #видеоигры #геймеры #геймер #контент #бета-тестирование #сообщество #публикация #запись игр
+
Написать комментарий (0)
Новое крупное обновление для киберспортивного шутера Counter-Strike 2 разочаровало игроков
Пользователи Steam потратили $19 миллиардов на игры, которые ни разу не запускали
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
1
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
3
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В России строят новый завод по производству электроники
80
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
1
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
4
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
48
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
60
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
71
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
06:46
щас они обкатают технологию, а на пс 6 будут идти все игры прошлых поколений и тогда х бокс сыграет в ящик.
PlayStation 5 может получить поддержку игр PS3
Борис Шумилин
06:40
Ну она хоть правдивее того что окраинцы вырыли чёрное море
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
FelsheR-BANZzZzZz
06:29
Артемка юродивый местный, на з/п ципсо - не обращай внимания.
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
FelsheR-BANZzZzZz
06:28
Простые грузины внезапно захотели либеральных ценностей и гей парадов!))
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Семен Лебедев
06:27
Очередная гаражная байка
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
pksm
06:23
А эти исследователи не советуют пересесть с машин на лошадей и в место электричества использовать свечи
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
FelsheR-BANZzZzZz
06:07
В таких как ты и твои друзья - во всем мире плюют и ноги вытирают. Коллега каждый год ездит - очень там нравиться и вином/фруктами угостят, все покажут/расскажут. Люди простые, открытые и очень гостеп...
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Bokuwa Watarimono
05:41
Забываешь о стрессе, а потом им, забывшим, организм обязательно сообщит.
Astrum Entertainment: Более чем половине геймеров игры помогают справиться со стрессом
Такой то
05:31
потому что пидаристической грязи в каждом народе присутствует, ну вот возьмём хотя бы тебя
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Евгений Шрайнер
05:26
Ну твердотельные аккумуы уже неплохи. И ёмкость неплохо так подросла и бахнуть и загореться не должны. Так как там не жидкий электролит. Но пока эти аккумуы через чур дорогие
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем