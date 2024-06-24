Компания ASRock выпустила новую видеокарту Radeon RX 6400 Low Profile, предназначенную для компактных ПК и домашних медиацентров. Новинка предлагает низкое энергопотребление, аппаратное ускорение видео и современные интерфейсы.

Компания ASRock, объявила о выпуске своей видеокарты Radeon RX 6400 Low Profile (RX6400 LP 4G). Эта модель специально разработана для пользователей, которым требуется мощная и эффективная графическая производительность в компактном форм-факторе. RX6400 LP 4G идеально подходит для домашних медиацентров, компактных игровых систем и офисных компьютеров, где экономия пространства и низкое энергопотребление являются приоритетом.





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ASRock RX6400 LP 4G основана на графическом процессоре AMD Radeon RX 6400, построенном на современной архитектуре RDNA 2. Видеокарта оснащена 768 потоковыми процессорами, работающими на базовой частоте 2039 МГц и до 2321 МГц в режиме Boost. В сочетании с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом, RX6400 LP 4G обеспечивает плавное воспроизведение видео высокой четкости, ускорение декодирования и кодирования видео, а также достаточную производительность для нетребовательных игр.

Одной из ключевых особенностей новинки является её низкопрофильный дизайн. Карта занимает всего один слот расширения и имеет компактные размеры, что позволяет легко установить её в небольшие корпуса. Кроме того, RX6400 LP 4G оснащена одним вентилятором, который обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном уровне шума, делая её идеальным выбором для тихих домашних систем.

ASRock RX6400 LP 4G предлагает универсальный набор интерфейсов для подключения к различным дисплеям. Видеокарта оснащена одним портом DisplayPort 1.4a и одним портом HDMI 2.1, что позволяет подключать современные мониторы и телевизоры с высоким разрешением. Благодаря поддержке аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео, RX6400 LP 4G обеспечивает плавное воспроизведение и создание видеоконтента в форматах H.264, H.265 и VP9.

Еще одним важным преимуществом ASRock RX6400 LP 4G является низкое энергопотребление. Видеокарта потребляет всего 53 Вт под нагрузкой, что делает её очень экономичной и экологичной. Кроме того, отсутствие необходимости в дополнительном питании упрощает установку и подключение карты.