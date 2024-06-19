В подмосковной Дубне началось строительство современного центра обработки данных по проекту компании WildTeam. ЦОД будет оснащен по последнему слову техники, обеспечивая максимальную мощность и надежность.

В подмосковной Дубне стартовало строительство современного центра обработки данных (ЦОД) по проекту ведущей компании в сфере IT-инфраструктуры WildTeam.

реклама

Согласно проекту, представленный компанией WildTeam, ЦОД будет представлять собой одноэтажное здание общей площадью 15,8 тысяч квадратных метров, расположенное на территории Российского центра программирования. Этот выбор местоположения не случаен, поскольку здесь уже сосредоточены научно-производственные комплексы, что создает уникальную экосистему для развития инновационных проектов.

Заказчиком строительства выступил крупнейший маркетплейс России, что подчеркивает важность и масштаб будущего центра обработки данных. ЦОД предназначен для размещения и хостинга серверного и сетевого оборудования, обеспечивая надежное и безопасное подключение к высокоскоростным интернет-каналам.

Новый ЦОД в Дубне будет оснащен по последнему слову техники, обеспечивая максимальную мощность в 8 МВт. Это позволит разместить здесь серверное и сетевое оборудование высочайшего класса, удовлетворяя потребности даже самых требовательных клиентов. Запланированный срок ввода центра в эксплуатацию – апрель 2025 года.

Особое внимание уделено инфраструктуре центра. Он будет включать пять IT-модулей, каждый из которых оснащен машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок, обеспечивающих бесперебойную работу в любых условиях.

Кроме того, в здании будет расположен инженерный технологический модуль, включающий складские помещения, а также административно-бытовая часть, где будут созданы все условия для эффективной работы персонала.

Строительство ЦОДа в Дубне имеет далеко идущие последствия для развития города и всего региона. Во-первых, это привлечет дополнительные инвестиции в местную экономику, создаст новые рабочие места, как во время строительства, так и после ввода центра в эксплуатацию.

Во-вторых, наличие современного центра обработки данных повысит привлекательность Дубны для IT-компаний и стартапов, которые получат доступ к передовым технологиям и инфраструктуре. Это может привести к формированию здесь IT-кластера, что еще больше укрепит статус города как научно-инновационного центра.

В-третьих, ЦОД будет способствовать цифровизации региона, обеспечивая надежную и безопасную инфраструктуру для хранения и обработки данных. Это откроет новые возможности для развития электронного правительства, улучшения услуг в сфере здравоохранения, образования и других областей, напрямую влияющих на качество жизни населения.