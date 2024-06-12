Модели поддерживают новейший стандарт Wi-Fi 7 и обещают более быстрое и надежное подключение для более широкого круга пользователей.

Netgear представила два новых устройства, поддерживающих новейший стандарт Wi-Fi 7. Маршрутизатор Nighthawk RS300 и система Orbi 770 Mesh предназначены для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету более широкой аудитории, позволяя большему количеству людей пользоваться преимуществами быстрого и надежного подключения.

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Система Orbi 770 Mesh - модульная система, состоящая из основного модуля и дополнительных спутников, которые могут быть добавлены для расширения зоны покрытия и повышения уровня сигнала. Основной модуль оснащен четырьмя портами со скоростью 2,5 Гбит/с, при этом один порт предназначен для подключения к интернет-модему, а три других - для подключения устройств к локальной сети. Каждый дополнительный модуль Orbi также оснащен двумя портами со скоростью 2,5 Гбит/с, что позволяет пользователям подключать еще больше устройств.

Что отличает Orbi 770 от других Mesh-систем, представленных на рынке, так это его способность обеспечивать быстрое и надежное подключение к большому количеству устройств. Благодаря передовой технологии Wi-Fi 7 Orbi 770 может работать с несколькими устройствами и приложениями одновременно, гарантируя, что пользователи могут оставаться на связи и продуктивно работать без каких-либо задержек или обрывов соединений.

Маршрутизатор Nighthawk RS300 является еще одним интересным дополнением к линейке устройств Wi-Fi 7 от Netgear. Он разработан для обеспечения быстрого и надежного подключения к нескольким устройствам и приложениям. Благодаря технологии Wi-Fi 7 Nighthawk RS300 может поддерживать скорость до 33 Гбит/с, что делает его одним из самых быстрых маршрутизаторов на рынке.

Как система Orbi 770 Mesh, так и маршрутизатор Nighthawk RS300 доступны по относительно невысоким ценам, что позволяет большему количеству людей пользоваться преимуществами Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 - это новейшая версия стандарта Wi-Fi, которая предлагает значительные улучшения (выше скорость, меньше задержки, более надежна) по сравнению со своими предшественниками.