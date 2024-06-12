Акции Apple подскочили на 7 % после представления на WWDC обновлённого голосового помощника Siri, интеграции с ChatGPT и других функций ИИ.

Акции Apple взлетели на 7 %, достигнув рекордного максимума в 207 долларов за акцию, после того как компания представила на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) ряд новых функций, основанных на искусственном интеллекте.

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На конференции, Apple представила обновлённого голосового помощника Siri, который теперь обладает расширенными возможностями, значительно улучшая взаимодействие с пользователями. Одним из ключевых нововведений стала интеграция Siri с популярной моделью ChatGPT от компании OpenAI. Это позволило голосовому помощнику вести более контекстные и осмысленные диалоги.

Помимо этого, Apple анонсировала несколько инструментов, помогающих пользователям в написании текстов и создании изображений. Эти инструменты основаны на нейронных сетях, которые могут анализировать контекст и предлагать значимые и креативные решения. Например, пользователи смогут генерировать текстовые подсказки для электронных писем, статей и даже художественных произведений, а также создавать уникальные изображения, соответствующие их запросам и потребностям.

Ещё одной интересной функцией стало создание смайлов на основе запросов пользователей. Эта функция использует алгоритмы глубокого обучения для генерации персонализированных смайлов, которые могут точно передавать эмоции и намерения пользователя. Это нововведение обещает сделать общение в мессенджерах и социальных сетях ещё более живым и выразительным.

Таким образом, анонсы на WWDC не только укрепили позиции Apple на рынке, но и задали новый вектор развития для индустрии искусственного интеллекта.