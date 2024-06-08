Компания Synology представила новое семейство устройств ActiveProtect, предназначенное для надежной защиты данных. Новинки сочетают простоту использования, централизованное управление и масштабируемую архитектуру, что делает их идеальными для малого бизнеса и крупных корпоративных клиентов.

Компания Synology, известный разработчик решений для хранения данных, представила новое семейство устройств под названием ActiveProtect. Эти продукты, по словам компании, предназначены для обеспечения повышенной защиты данных, сочетающей простоту использования, централизованное управление и масштабируемую архитектуру.

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Семейство ActiveProtect включает в себя несколько моделей, каждая из которых ориентирована на различные потребности пользователей — от малого бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Synology утверждает, что новинки обеспечивают надежную защиту данных благодаря передовым технологиям шифрования и резервного копирования.

Важной особенностью устройств ActiveProtect является их простота в использовании. Synology уделила особое внимание интуитивно понятному интерфейсу, который позволяет быстро настроить и управлять системой даже пользователям с минимальным опытом работы с подобными решениями. Это достигается благодаря удобным мастер-настройкам и детализированным руководствам, которые помогают пользователям на каждом этапе процесса установки и конфигурации.

Централизованное управление — еще один ключевой аспект новых устройств. Synology разработала мощную панель управления, которая предоставляет администраторам возможность контролировать все аспекты работы системы из одного места. Это включает в себя мониторинг состояния устройств, управление резервными копиями и настройку политик безопасности. Такая интеграция позволяет значительно упростить управление инфраструктурой хранения данных и сократить затраты времени на обслуживание.

Масштабируемость — еще одно важное преимущество ActiveProtect. Synology понимает, что потребности в хранении и защите данных могут существенно варьироваться в зависимости от размера и специфики бизнеса. Поэтому устройства семейства ActiveProtect легко адаптируются под растущие объемы данных, обеспечивая возможность добавления новых модулей и расширения ёмкости без необходимости замены существующего оборудования.

В рамках презентации представители Synology подчеркнули, что безопасность данных является приоритетом номер один для компании. В ActiveProtect интегрированы самые современные технологии защиты, включая реализацию многоуровневой аутентификации, шифрование данных в движении и покое, а также регулярные обновления системы безопасности для защиты от новых угроз.

«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам новое поколение решений для защиты данных, которые не только обеспечивают высокую степень безопасности, но и отличаются простотой использования и гибкостью», — отметил генеральный директор Synology Джеймс Чен. «ActiveProtect — это ответ на растущие потребности бизнеса в надежных и удобных решениях для хранения и защиты информации».

Первые отзывы на новое семейство устройств ActiveProtect уже начали поступать, и они в основном положительные. Эксперты отмечают, что Synology удалось создать продукт, который действительно упрощает управление данными, не жертвуя при этом уровнем безопасности.

Таким образом, с запуском ActiveProtect компания Synology вновь подтверждает свою репутацию лидера в области разработки решений для хранения данных, предлагая пользователям инновационные, надежные и простые в использовании продукты, которые соответствуют современным требованиям безопасности и управления данными.