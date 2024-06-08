Провайдер облачных сервисов CoreWeave объявил о планах построить три новых дата-центра на континентальной Европе, инвестируя $2,2 млрд в развитие инфраструктуры до конца 2025 года.

Американский провайдер облачных сервисов CoreWeave объявил о масштабных планах по расширению своей деятельности на европейском рынке. Компания, специализирующаяся на предоставлении высокопроизводительных вычислительных ресурсов и инфраструктуры для искусственного интеллекта, намерена инвестировать $2,2 млрд в строительство трёх новых дата-центров на территории континентальной Европы до конца 2025 года.

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Согласно информации, полученной от отраслевого издания Datacenter Dynamics, этот шаг позволит CoreWeave укрепить свои позиции в быстрорастущем сегменте облачных услуг и удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные вычисления со стороны европейских клиентов. Компания планирует сосредоточиться на предоставлении инфраструктуры для разработки и развертывания решений на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных.

Точные локации будущих дата-центров пока не разглашаются, однако ожидается, что они будут стратегически размещены в ключевых регионах Европы с развитой цифровой экосистемой и высоким спросом на облачные сервисы. CoreWeave также подчеркивает свою приверженность принципам энергоэффективности и устойчивого развития, обещая использовать возобновляемые источники энергии для питания своих объектов.

Экспансия CoreWeave на европейский рынок отражает растущую конкуренцию в сфере облачных услуг, где доминируют такие гиганты, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. Однако компания делает ставку на свою специализацию в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, стремясь занять нишу в этом быстрорастущем сегменте.

Аналитики отрасли отмечают, что инвестиции CoreWeave могут стимулировать дальнейшее развитие европейской экосистемы искусственного интеллекта и способствовать созданию новых инновационных решений в различных секторах экономики, от здравоохранения и финансов до промышленности и транспорта. Однако успех компании будет во многом зависеть от её способности привлечь и удержать крупных корпоративных клиентов в условиях жесткой конкуренции на рынке облачных услуг.