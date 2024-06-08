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На WWDC 2024 Apple презентует новый менеджер паролей Passwords
Apple готовит менеджер паролей Passwords, который дебютирует на WWDC 2024, обещая удобство, безопасность и интеграцию с iCloud Keychain.

В преддверии ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024, которая стартует на следующей неделе, компания Apple готовится представить новый продукт, призванный изменить представление пользователей об управлении паролями. Согласно информации из надежных сетевых источников, приложение получит название Passwords и станет универсальным хранилищем для всех учетных данных пользователей экосистемы Apple.

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Хотя на первый взгляд Passwords может показаться очередным менеджером паролей, инсайдеры утверждают, что функциональность нового приложения выйдет далеко за рамки простого хранения учетных данных. Ожидается, что Passwords станет центральным звеном в системе безопасности Apple, предлагая пользователям не только удобное хранение и автозаполнение паролей, но и расширенные функции защиты, включая двухфакторную аутентификацию, биометрическую идентификацию и шифрование данных.

Источники сообщают, что Passwords будет тесно интегрировано с iCloud Keychain, облачным сервисом Apple для хранения паролей и другой конфиденциальной информации. Это позволит пользователям синхронизировать свои учетные данные на всех устройствах Apple, обеспечивая удобный и безопасный доступ к паролям в любое время и в любом месте.

Официальная презентация Passwords ожидается на конференции WWDC 2024, где Apple традиционно представляет новые программные продукты и технологии. Инсайдеры предполагают, что приложение будет доступно для загрузки сразу после презентации, что позволит разработчикам и обычным пользователям быстро оценить его возможности.

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