Компания ADATA анонсировала представление своих новых технологических решений на выставке Computex 2024, включая ноутбук XENIA 15G с ИИ, портативную игровую приставку XPG NIA, модули памяти LPCAMM2, оверклокерские модули DDR5-8000 и твердотельные накопители стандартов PCIe 4.0 и PCIe 5.0.

Компания Adata объявила о своих планах по представлению новинок на выставке Computex 2024, которая состоится в Тайбэе с 4 по 7 июня. Внушительный список продуктов включает в себя ряд инновационных и передовых устройств, среди которых ноутбук XENIA 15G, портативная игровая приставка XPG NIA, модули памяти стандарта LPCAMM2, оверклокерские модули памяти DDR5-8000, а также различные твердотельные накопители стандартов PCIe 4.0 и PCIe 5.0.

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Ноутбук XENIA 15G оснащен функциями искусственного интеллекта, что делает его отличным выбором для пользователей, требующих высокой производительности и быстроты обработки информации. Благодаря огромному объему памяти, данный ноутбук станет незаменимым помощником в работе с мультимедийным контентом и тяжелыми приложениями.

Портативная игровая приставка XPG NIA предназначена для поклонников мобильного гейминга. Это устройство обещает мощные возможности и высокую производительность, что позволит насладиться любимыми играми в любом месте и в любое время.

Модули памяти стандарта LPCAMM2 разработаны для оптимизации быстродействия как настольных, так и портативных компьютеров. Эти модули обеспечивают высокую эффективность и надежность, что делает их идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и стабильность.

Оверклокерские модули памяти DDR5-8000 предназначены для тех, кто хочет добиться максимальной производительности своего компьютера. Благодаря этим модулям, пользователи смогут насладиться высокой скоростью обработки данных и стабильностью работы даже при самых интенсивных нагрузках.

Твердотельные накопители стандартов PCIe 4.0 и PCIe 5.0 предложат пользователям возможность увеличить скорость загрузки операционных систем, приложений и игр. Кроме того, эти накопители обеспечат высокую надежность и долговечность, что делает их прекрасным выбором для тех, кто хочет максимально оптимизировать свой компьютер.