Российский провайдер облачных сервисов Selectel объявил о планах по выпуску собственной операционной системы на базе Linux, ориентированной на корпоративных клиентов.

Компания Selectel, один из лидеров российского рынка облачных сервисов, объявила о стратегическом решении выйти на рынок инфраструктурного программного обеспечения. Первым шагом в рамках новой стратегии станет разработка собственной операционной системы корпоративного класса на базе Linux, официальный релиз которой запланирован на конец 2024 года.

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На данный момент подробности о разрабатываемой ОС не разглашаются, однако, по имеющейся информации, Selectel выбрал Debian 12 в качестве основы для своего дистрибутива. Выбор в пользу Debian, известного своей стабильностью, безопасностью и широкими возможностями кастомизации, не случаен. Это позволит Selectel сфокусироваться на разработке собственных уникальных решений и оптимизации ОС под нужды корпоративных клиентов.

Решение Selectel о создании собственной ОС выглядит амбициозным, но вполне логичным шагом. Компания обладает многолетним опытом работы с Linux-системами, на базе которых функционирует вся инфраструктура Selectel. Глубокое понимание потребностей корпоративных клиентов, накопленное за годы работы на рынке облачных сервисов, позволит Selectel создать по-настоящему конкурентоспособный продукт.

Ожидается, что новая ОС предложит ряд преимуществ для корпоративных пользователей, среди которых:

- Высокая производительность и надежность: Selectel делает ставку на оптимизацию операционной системы для работы с высоконагруженными приложениями и сервисами.

- Безопасность корпоративного уровня: В ОС будут реализованы передовые механизмы защиты данных, отвечающие самым высоким требованиям безопасности.

- Простота развертывания и управления: Selectel планирует сделать свою ОС максимально удобной в использовании, с интуитивно понятным интерфейсом и широкими возможностями автоматизации.

- Интеграция с экосистемой Selectel: Новая ОС будет тесно интегрирована с другими сервисами и решениями компании, что позволит клиентам создавать комплексные IT-инфраструктуры.

Выход Selectel на рынок инфраструктурного ПО может существенно изменить расстановку сил в данном сегменте. Создание собственной ОС позволит компании не только укрепить свои позиции на рынке облачных сервисов, но и предложить клиентам комплексный подход к построению IT-инфраструктуры.