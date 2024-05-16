Lenovo вводит в линейку мобильных рабочих станций новинку с процессорами AMD Ryzen Pro 8040HS, оснащенными ИИ-движком для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта и дополнительными функциями корпоративной безопасности.

В мире, где технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более интегрированными в корпоративные среды, Lenovo, один из лидеров в области инновационных решений для бизнеса, представил новинку в линейке мобильных рабочих станций. Компания объявила о выпуске ThinkPad P14s Gen 5, оснащенных новейшими процессорами AMD Ryzen Pro 8040HS, специально разработанными для обеспечения высокой производительности и улучшенных возможностей ИИ.

Главной особенностью нового поколения процессоров Ryzen Pro 8040HS является встроенный ИИ-движок (NPU), который обеспечивает значительное ускорение работы алгоритмов искусственного интеллекта. Эта технология позволяет ThinkPad P14s Gen 5 выполнять сложные вычисления в реальном времени, что особенно важно для задач, связанных с обработкой больших данных, машинным обучением и анализом видео.

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Новые мобильные рабочие станции Lenovo также отличаются рядом функций, направленных на повышение корпоративной безопасности и управления. Встроенные механизмы защиты данных и мониторинга системы обеспечивают более высокий уровень защиты от киберугроз, одновременно предоставляя инструменты для централизованного управления ИТ-инфраструктурой предприятия.

ThinkPad P14s Gen 5 построены на основе архитектуры Zen 3+ от AMD, что обеспечивает не только улучшенную производительность ИИ, но и повышенную энергоэффективность. Компьютеры поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и оснащены быстрыми SSD накопителями PCIe 4.0, что позволяет работать с ресурсоемкими приложениями и большими объемами данных без каких-либо задержек.

Графические возможности ThinkPad P14s Gen 5 также впечатляют. Рабочие станции предлагают встроенную графику AMD RDNA 2, которая обеспечивает высокое качество изображения и позволяет выполнять задачи, связанные с графическим дизайном и 3D моделированием.

Lenovo уделил особое внимание эргономике и мобильности новых устройств. ThinkPad P14s Gen 5 обладают компактным и легким корпусом, что делает их идеальным выбором для специалистов, которым требуется мощная и портативная рабочая станция. Ключевые особенности, такие как улучшенный охлаждающий блок и долговечный аккумулятор, обеспечивают стабильную работу в течение всего рабочего дня без подключения к электросети.