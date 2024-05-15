В отличие от TikTok, NUUM имеет несколько уникальных функций, которые позволяют пользователям создавать более сложный контент.

МТС объявила о выделении 6 млрд рублей на развитие своей новые платформы NUUM, которая позиционируется как аналог популярного сервиса коротких видео TikTok. Платформа была запущена в России в прошлом году и уже привлекла внимание пользователей своей уникальной функциональностью.

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NUUM была создана командой из бывших сотрудников китайского сервиса в России, которые имели опыт работы в этом секторе и знали, что нужно для создания конкурентоспособного продукта. Новый сервис предлагает пользователям создавать и делиться короткими видео, фотографиями и записями, а также общаться с другими пользователями, комментируя контент.

В отличие от TikTok, NUUM имеет несколько уникальных функций, которые позволяют пользователям создавать более сложный контент. Например, платформа позволяет пользователям создавать свои собственные каналы и подписываться на них, а также использовать функцию "live" для прямого вещания.

Несмотря на возможности и инвестиции в развитие, NUUM пока не смогла достигнуть уровня популярности, который был достигнут TikTok. Аудитория двух платформ остается несопоставимой, и МТС продолжает работать над улучшением качества и функциональности NUUM, чтобы привлечь больше пользователей.

"Мы понимаем, что создание конкурентоспособной платформы - это сложная задача, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом" - заявил представитель МТС - "Мы продолжим инвестировать в развитие NUUM и привлекать новых пользователей, чтобы сделать ее одним из лидирующих сервисов в России".

NUUM уже имеет несколько миллионов пользователей, и МТС планирует продолжить инвестировать в платформу в ближайшие годы. Компания надеется, что NUUM станет одним из основных игроков в секторе коротких видео в России и что инвестированные 6 млрд рублей вернутся в виде прибыли.