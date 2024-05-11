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Криптоплатформа LocalMonero объявляет о закрытии
Популярная криптоплатформа LocalMonero, известная своими анонимными транзакциями в монете Monero, объявила о прекращении работы из-за регуляторных сложностей и требований к прозрачности финансовых операций.

LocalMonero, одноранговая платформа, которая облегчала торговлю Monero (XMR), объявила о прекращении операций. Платформа, которая позволяла пользователям покупать и продавать XMR без необходимости централизованного обмена, назвала растущее давление регулирующих органов и неблагоприятные рыночные условия основными причинами своего решения.


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LocalMonero, который был запущен в 2017 году, быстро завоевал популярность среди энтузиастов Monero благодаря своему удобному интерфейсу и приверженности конфиденциальности. Однако платформа столкнулась с проблемами из-за меняющейся нормативно-правовой базы, окружающей криптовалюты, особенно те, которые обладают расширенными функциями анонимности, такими как Monero.

В заявлении, опубликованном на своем официальном веб-сайте, команда LocalMonero выразила свое разочарование отсутствием нормативной ясности и растущими затратами, связанными с соблюдением требований. "Несмотря на все наши усилия ориентироваться в сложной нормативно-правовой среде, мы достигли точки, когда риски и затраты стали неприемлемыми для нашего бизнеса", говорится в заявлении.

Процесс завершения работы будет осуществляться упорядоченным образом, при этом платформа гарантирует, что всем пользователям будет предоставлено достаточно времени для вывода своих средств. LocalMonero заверил своих пользователей, что предоставит четкие инструкции о том, как вернуть их денежные средства, и призвал трейдеров сохранять спокойствие и терпение в течение этого периода.

Решение LocalMonero закрыть свои двери подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные компании, работающие в быстро меняющемся правовом и нормативном климате. По мере того, как правительства по всему миру ужесточают контроль над криптоиндустрией, платформам, предлагающим услуги, ориентированные на конфиденциальность, становится все труднее работать в рамках закона.

Рыночные условия также сыграли роль в принятии решения LocalMonero. Рынок криптовалют был омрачен волатильностью и падением цен за последний год, что привело к снижению объемов торгов и снижению доходов многих платформ.

Закрытие LocalMonero, вероятно, окажет влияние на более широкое сообщество Monero, поскольку это была одна из немногих платформ, которые поддерживали валюту децентрализованным образом. Трейдеры, которые предпочли конфиденциальность и безопасность, предлагаемые Monero, теперь могут столкнуться с трудностями при совершении P2P-транзакций.

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