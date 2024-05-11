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Минцифры России представили проект закона о регулировании цифровых сервисов и платформ
Министерство цифрового развития России внесло на обсуждение проект закона, который включает определения ключевых понятий в сфере цифровых технологий, таких как облачные услуги и цифровые платформы, с целью улучшения правового регулирования.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) опубликовало для общественного обсуждения проект федерального закона, направленного на уточнение и расширение понятий, связанных с цифровыми технологиями и сервисами. Документ предусматривает введение в законодательство ряда новых терминов, таких как «электронный сервис», «облачные услуги по предоставлению вычислительных ресурсов» (IaaS), «облачные услуги по предоставлению программного обеспечения» (SaaS), а также «цифровая платформа» и «государственная цифровая платформа».

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Целью данных изменений является улучшение правового регулирования в сфере информационных технологий, что способствует более четкому определению прав и обязанностей участников рынка цифровых услуг. Проект закона предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в статью 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках проекта закона, под «электронным сервисом» понимается информационная система, предназначенная для предоставления гражданам и организациям услуг в электронной форме. «Облачные услуги» определяются как модель предоставления доступа по требованию к настраиваемым ресурсам информационно-технологической инфраструктуры (сети, серверы, хранилища данных, приложения и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями или взаимодействием с поставщиком.

Особое внимание уделяется понятию «цифровая платформа», под которой подразумевается совокупность информационных технологий, обеспечивающих взаимодействие между участниками рынка для предоставления и потребления товаров, работ или услуг. Государственная цифровая платформа, в свою очередь, определяется как цифровая платформа, созданная или используемая для выполнения функций государственного управления.

Минцифры отмечает, что введение данных определений позволит более эффективно регулировать рынок цифровых услуг, обеспечит защиту прав потребителей и создаст условия для развития инноваций в сфере информационных технологий. Проект закона открыт для общественного обсуждения, что дает возможность всем заинтересованным сторонам внести свои предложения и замечания.

#законодательство #цифровые технологии #облачные услуги #минцифры россии #правовое регулирование #цифровые платформы
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