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Саудовский оператор DataVolt начинает строительство дата-центра в Ташкенте
Этот проект ёмкостью 10 МВт и стоимостью $150 млн является крупной инвестицией в IT-инфраструктуру Узбекистана.

Крупный саудовский оператор дата-центров, DataVolt, объявил о начале строительства своего дебютного дата-центра Tashkent IT Park Data Center в Ташкенте, столице Узбекистана. По сообщению Datacenter Dynamics, конкретные спецификации нового объекта пока не были раскрыты, но Министерство цифровых технологий Узбекистана подтвердило, что речь идёт о проекте ёмкостью 10 МВт и стоимостью $150 млн.

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DataVolt, один из ведущих операторов дата-центров в Саудовской Аравии, расширяет свою деятельность за пределами региона Персидского залива, выбрав Узбекистан в качестве своей первой остановки. Стоимость проекта в $150 млн делает Tashkent IT Park Data Center одним из самых крупных и значимых инвестиций в узбекскую IT-инфраструктуру на сегодняшний день.

Дата-центр Tashkent IT Park будет расположен в так называемом «Технопарке IT», который является частью стратегии правительства по созданию инновационных и технологичных зон в стране. Этот технопарк уже привлёк крупных международных игроков в сфере IT, таких как Microsoft и Oracle, и размещение дата-центра DataVolt в этом районе будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Узбекистана как регионального лидера в области цифровых технологий.

Ожидается, что Tashkent IT Park Data Center будет введён в эксплуатацию в 2025 году и станет ключевым элементом инфраструктуры Узбекистана в области цифровых технологий.

#инвестиции #строительство #саудовская аравия #узбекистан #энергоэффективность #дата-центр #устойчивое развитие #it-инфраструктура #цифровые технологии #ташкент #datavolt
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