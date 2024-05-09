Китай и Сербия готовятся к новой эре двусторонних отношений с вступлением в силу Соглашения о свободной торговле 1 июля.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Сербии Александар Вучич провели совместную пресс-конференцию, на которой было объявлено о вступлении в силу Соглашения о свободной торговле между двумя странами с 1 июля этого года. Это событие знаменует новую эру в двусторонних отношениях и открывает многочисленные возможности для экономического роста и развития как для Китая, так и для Сербии.

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"Сегодня мы пишем новую главу в наших отношениях, - заявил председатель Си, - Соглашение о свободной торговле не только укрепит наши экономические связи, но и будет способствовать процветанию и благосостоянию наших народов". Президент Вучич согласился с этим заявлением, добавив, что "Сербия и Китай всегда поддерживали тесные и дружественные отношения, и это соглашение является еще одним свидетельством нашего взаимного доверия и приверженности укреплению сотрудничества".

Соглашение о свободной торговле устраняет тарифы и другие торговые барьеры, обеспечивая беспрецедентный доступ на рынки для товаров и услуг обеих стран. Сербские компании теперь смогут экспортировать свою продукцию, включая сельскохозяйственные товары, пищевые продукты и высокотехнологичную продукцию, на огромный китайский рынок без каких-либо тарифов или квот. Аналогичным образом, китайские компании получат более легкий доступ к сербскому рынку, что приведет к увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест в обеих странах.

Этот договор также включает в себя положения об интеллектуальной собственности, защите инвестиций и урегулировании споров, обеспечивая тем самым стабильную и предсказуемую среду для бизнеса. Ожидается, что это приведет к значительному росту двусторонней торговли, которая уже достигла впечатляющих показателей в последние годы. По оценкам экспертов, соглашение может увеличить объем торговли между двумя странами на миллиарды долларов в ближайшие годы.

Кроме того, соглашение выходит за рамки простой торговли и охватывает такие области, как электронная коммерция, защита окружающей среды и сотрудничество в сфере услуг. Это отражает признание обеими странами важности устойчивого развития и использования цифровых технологий для стимулирования экономического роста.

В заключение председатель Си и президент Вучич выразили уверенность в том, что Соглашение о свободной торговле станет катализатором новых возможностей и процветания для Китая и Сербии.