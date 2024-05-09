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Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин проводит переговоры на высоком уровне с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Москве, укрепляя двусторонние связи и обсуждая региональную безопасность и экономическое сотрудничество.

Сегодня в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 

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Главной темой встречи стало укрепление двусторонних отношений и совместная работа по обеспечению региональной безопасности. Путин подчеркнул важность стратегического партнерства с Узбекистаном, отметив: «Наши страны связывают прочные исторические, культурные и экономические связи. Мы ценим вклад Узбекистана в поддержание стабильности в Центральной Азии и видим в нём надёжного партнера».

Мирзиёев, в свою очередь, выразил благодарность за приглашение на празднование Дня Победы и подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Россией. «Узбекистан и Россия разделяют общие ценности и видение мирного будущего. Мы готовы работать вместе для обеспечения безопасности и процветания наших народов», заявил он.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества. Торговый оборот между Россией и Узбекистаном в 2023 году достиг рекордных показателей, превысив 10 миллиардов долларов. Лидеры договорились о дальнейшем наращивании взаимной торговли и развитии инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных энергетических проектов и модернизации сельскохозяйственного сектора.

Также Путин и Мирзиёев обсудили вопросы безопасности в регионе, включая ситуацию в Афганистане. Президенты подчеркнули необходимость координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также активизации обмена информацией между спецслужбами двух стран.

По итогам переговоров был подписан ряд соглашений, касающихся сотрудничества в сфере образования, науки и технологий. Особое место в обсуждении заняла культурная программа: в 2024 году планируется провести Дни культуры Узбекистана в России и наоборот, что, по словам лидеров, будет способствовать укреплению гуманитарных связей.

В завершение встречи Путин и Мирзиёев выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, подчеркнув важность совместной работы для поддержания мира и стабильности в Центральной Азии.

#россия #экономика #безопасность #путин #кремль #узбекистан #встреча #двусторонние отношения #мирзиёев
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