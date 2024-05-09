В геотермальном регионе Хеллишейди, Исландия, заработал крупнейший в мире промышленный объект по удалению углекислого газа из атмосферы. Проект «Mammoth» реализован швейцарской компанией Climeworks и использует передовую технологию прямого захвата углекислого газа из воздуха.

В геотермальном регионе Хеллишейди, Исландия, начало функционировать крупнейшее в мире промышленное предприятие по удалению углекислого газа из атмосферы. Проект под названием "Mammoth" был запущен швейцарской компанией Climeworks, одним из мировых лидеров в области климатических технологий. Это предприятие — значительный шаг вперёд в борьбе с изменением климата, так как оно использует передовой метод прямого захвата углекислого газа из воздуха (Direct Air Capture, DAC).

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Mammoth, по оценкам специалистов, способен извлекать ежегодно десятки тысяч тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам нескольких тысяч автомобилей. Проект базируется на успехе предыдущей установки Climeworks, Orca, которая вступила в строй в 2021 году и показала эффективность технологии DAC. Однако Mammoth значительно превосходит своего предшественника по масштабам и возможностям.

Принцип работы предприятия заключается в том, чтобы захватывать молекулы CO2 из атмосферного воздуха с помощью специальных фильтров, после чего газ изолируется и закачивается глубоко в базальтовые породы, где он химически связывается с минералами и превращается в твердые карбонаты. Таким образом, углекислый газ надежно сохраняется в земной коре, не возвращаясь в атмосферу.

Climeworks сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, такими как JPMorgan Chase, Microsoft, Stripe и Shopify, которые активно участвуют в финансировании проекта и намерены использовать эту технологию в рамках своих программ по достижению нулевых выбросов углекислого газа.

«Мы гордимся тем, что запустили крупнейшее в мире предприятие прямого улавливания углекислого газа из воздуха. Это важный шаг в нашем стремлении к климатической нейтральности. Мы благодарны нашим клиентам и партнерам за неизменную поддержку и уверены, что совместными усилиями сможем достичь существенного прогресса в борьбе с изменением климата», — заявил Кристоф Гебальд, соучредитель и генеральный директор Climeworks.

Однако эксперты отмечают, что прямое улавливание углекислого газа из атмосферы должно развиваться параллельно с мерами по сокращению выбросов в промышленных масштабах. Учитывая текущие темпы изменения климата, технологии DAC являются лишь одним из звеньев в цепи глобальных усилий по смягчению последствий климатического кризиса.

Climeworks продолжает расширять свои возможности в области климатических технологий, планируя дальнейшее увеличение мощностей Mammoth и развитие новых проектов по всему миру.