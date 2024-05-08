Компания Sonos разрабатывает свои первые беспроводные наушники премиум-класса Ace, которые будут оснащены активным шумоподавлением, пространственным звуком Dolby Atmos и временем автономной работы до 30 часов, составляя конкуренцию Sony WH-1000XM5 и Apple AirPods Max.

Компания Sonos, известная инновационными решениями в области домашних аудиосистем, готовится к выпуску своих первых беспроводных наушников премиум-класса под названием Ace. Этот шаг знаменует выход Sonos на высококонкурентный рынок персонального аудио, где доминируют такие гиганты, как Sony и Apple.

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Согласно инсайдерской информации, Sonos Ace будут оснащены передовыми технологиями и функциями, призванными составить серьезную конкуренцию признанным лидерам отрасли, таким как Sony WH-1000XM5 и Apple AirPods Max. Ключевой особенностью новых наушников станет поддержка пространственного звука Dolby Atmos, обеспечивающего исключительно реалистичное и захватывающее звучание.

Помимо впечатляющих аудиохарактеристик, Sonos Ace предложат активное шумоподавление, позволяющее полностью погрузиться в музыку даже в шумной обстановке. Для удобства пользователей наушники получат внушительное время автономной работы - до 30 часов на одном заряде батареи, что позволит наслаждаться любимыми треками в течение всего дня без необходимости подзарядки.

Ожидается, что Sonos привнесет в Ace свой богатый опыт в области беспроводных технологий и интеграции с различными музыкальными сервисами. Это позволит пользователям легко подключать наушники к своим устройствам и получать доступ к обширным библиотекам музыкального контента.

Хотя официальная дата выпуска и цена Sonos Ace пока не раскрываются, эксперты отрасли предполагают, что компания нацелена на премиальный сегмент рынка и будет конкурировать с топовыми моделями других производителей. Учитывая репутацию Sonos в области качества звука и инновационного дизайна, ожидается, что Ace станут привлекательным выбором для аудиофилов и любителей музыки, ищущих высококлассные беспроводные наушники.