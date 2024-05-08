Apple активизировала работу над созданием собственных ИИ-чипов для дата-центров в рамках Project ACDC, стремясь укрепить свои позиции на рынке ИИ-решений и уменьшить зависимость от внешних поставщиков.

Компания Apple, известная своими инновациями в области потребительской электроники, теперь делает ставку на новый сегмент рынка – разработку собственных ИИ-полупроводников для использования в дата-центрах.

реклама

Проект, получивший рабочее название "Project ACDC" (Apple Chips in Data Center), станет кульминацией десятилетия интенсивной работы Apple в области разработки полупроводников. Начиная с 2010 года, когда компания представила свой первый чип A4, Apple неуклонно расширяла свои возможности в области производства чипов, каждый раз устанавливая новые стандарты производительности и энергоэффективности. Сейчас, владея одними из самых продвинутых технологий в индустрии, компания готова перенести свой опыт на серверный уровень.

По информации источников внутри индустрии, Apple усилила свои позиции, наняв несколько ключевых специалистов, в том числе создателя ИИ-кластеров из Google, что является явным указанием на серьезность их намерений. Эти новые кадровые приобретения, возможно, помогут компании ускорить разработку и оптимизацию своих чипов для работы в условиях высоких нагрузок, которые характерны для дата-центров.

Хотя официальные представители Apple пока не раскрывают деталей о сроках выпуска и спецификациях новых ИИ-чипов, аналитики уже предвкушают значительные изменения в индустрии. Ожидается, что собственные чипы помогут не только значительно сократить зависимость Apple от внешних поставщиков, но и предоставят ей преимущества в виде улучшенной производительности ИИ-операций и повышенной энергоэффективности серверов. Это особенно критично в эпоху, когда компании стремятся минимизировать свое влияние на окружающую среду, снижая потребление энергии в своих дата-центрах.

Учитывая текущий интерес к аппаратным решениям для ИИ, как у потребителей, так и в бизнес-сферах, шаг Apple может значительно повлиять на динамику рынка. Компетенции Apple в создании чипов для мобильных устройств и компьютеров уже доказали свою высокую эффективность и инновационность. Если компания сможет перенести эти достижения в мир серверных технологий, ей удастся закрепиться не только как лидеру в области потребительской электроники, но и как значимому игроку на рынке высокопроизводительных вычислений.