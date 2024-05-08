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Компания Huawei официально представила свои новые умные часы Watch Fit 3
Устройство получило AMOLED дисплей, продвинутый мониторинг сердечного ритма и поддержку более 100 видов спортивных активностей.

Huawei представила новинку в своей линейке умных часов - Huawei Watch Fit 3, которые привлекают внимание своим дизайном, напоминающим популярные Apple Watch. 

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Watch Fit 3 сохраняют лаконичный и минималистичный стиль, который делает их идеальным аксессуаром как для спортивных, так и для повседневных нарядов. Однако, несмотря на внешнее сходство с продукцией Apple, Huawei утверждает, что инженерные и программные решения, лежащие в основе Watch Fit 3, являются полностью оригинальными и представляют собой результат многолетних исследований и разработок компании.

Huawei Watch Fit 3 оснащены 1.64-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 456 x 280 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Экран поддерживает функцию Always-On, благодаря которой информация о времени, погоде и важных уведомлениях всегда на виду у пользователя. 

Часы работают на базе собственной операционной системы Huawei Lite OS, которая оптимизирована для увеличения времени работы от одного заряда батареи и улучшения интерактивности с пользователем. Watch Fit 3 поддерживают более 100 различных видов спорта, от бега и плавания до экзотических видов, таких как крикет и кёрлинг, предоставляя детальные аналитические данные по каждому из занятий.

Одной из заметных фич новых часов является улучшенный сенсор для мониторинга сердечного ритма, который теперь точнее отслеживает пульс в режиме реального времени. Также Huawei Watch Fit 3 оборудованы модулем GPS, позволяющим точно отслеживать маршруты передвижения без необходимости подключения к смартфону.

Huawei уделила особое внимание функциям, связанным со здоровьем. Watch Fit 3 могут отслеживать качество сна, уровень стресса и предлагают персонализированные рекомендации по улучшению общего состояния здоровья на основе собранных данных. Часы также поддерживают функцию измерения уровня кислорода в крови (SpO2), что становится все более популярной функцией в устройствах для здоровья.

Для удобства пользователя, Huawei Watch Fit 3 обладают улучшенной интеграцией с мобильными устройствами. Через Bluetooth они могут синхронизироваться с любым смартфоном на Android и iOS, предоставляя уведомления о входящих звонках, сообщениях и приложениях прямо на экран часов.

Huawei Watch Fit 3 поступят в продажу в России с конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость новых умных часов составит 12 990 рублей за базовую модель. Компания объявила, что часы будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая классический черный, серебристый и розовое золото, а также в специальном издании с принтом из коллекции под названием "Urban Style".

Huawei Watch Fit 3 обещают стать одним из самых интересных предложений в мире умных часов в этом году, сочетая в себе стиль, передовые технологии и доступную цену. Их появление на рынке станет значимым событием для любителей гаджетов и технологий.

#технологии #huawei #гаджеты #умные часы #apple watch #фитнес трекер #watch fit 3
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