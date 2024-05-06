Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит совершит официальный визит в Россию с 7 по 11 мая. В рамках визита запланированы переговоры с российскими лидерами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов и культурного обмена.

В Министерстве иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) официально подтвердили, что президент страны Тхонглун Сисулит намерен посетить Российскую Федерацию в период с 7 по 11 мая. Этот визит станет ответом на приглашение, которое ранее направил президент России Владимир Путин.

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В рамках визита ожидается, что Тхонглун Сисулит возглавит высокопоставленную делегацию, в состав которой войдут представители различных ветвей власти и ключевых министерств Лаоса. Главной целью визита является углубление политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

Программа визита включает в себя серию встреч на высшем уровне, в том числе переговоры с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными чиновниками. Особое внимание будет уделено обсуждению проектов сотрудничества в области энергетики, транспорта, инфраструктуры и образования.

Россия и Лаос долгие годы поддерживают дружеские отношения, которые активно развиваются в различных сферах. В последние годы обе страны проявляют особый интерес к укреплению экономического партнерства. В частности, Россия активно участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов в Лаосе, включая строительство железных дорог и гидроэлектростанций.

Ожидается, что результаты визита президента Тхонглун Сисулита в Россию окажут значительное влияние на дальнейшее развитие двусторонних отношений и способствуют укреплению позиций обеих стран на международной арене.