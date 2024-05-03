В Остине запущена демонстрационная платформа на водородных топливных элементах для питания ЦОД суперкомпьютерного центра TACC. Проект является частью инициативы H2@Scale и станет моделью для будущих масштабных водородных проектов.

В рамках инновационного проекта, направленного на расширение использования экологически чистой энергии, в Остине была запущена демонстрационная платформа на водородных топливных элементах. Эта передовая технология будет использоваться для питания центра обработки данных (ЦОД) суперкомпьютерного центра Texas Advanced Computing Center (TACC), одного из ведущих исследовательских центров в области высокопроизводительных вычислений в США.

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Проект является частью инициативы H2@Scale, направленной на ускорение внедрения водородных технологий в различных секторах экономики. Платформа в Остине станет моделью для будущих масштабных водородных проектов, объединяющих производство, распределение, хранение и использование этого перспективного вида топлива.

Водородные топливные элементы преобразуют химическую энергию водорода в электрическую энергию, выделяя при этом только воду и тепло. Это делает их экологически чистым источником энергии, способным значительно снизить выбросы парниковых газов и улучшить качество воздуха в городах.

Использование водородной платформы для питания ЦОД TACC является важным шагом на пути к созданию более устойчивой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений. Суперкомпьютеры, расположенные в TACC, используются для решения сложных научных и инженерных задач, требующих огромных вычислительных мощностей. Переход на водородное топливо позволит снизить углеродный след этих вычислений и внести вклад в борьбу с изменением климата.

Успех демонстрационного проекта в Остине может стать катализатором для более широкого внедрения водородных технологий в различных отраслях, от транспорта до промышленности. Инициатива H2@Scale ставит своей целью создание национальной водородной экономики, способной обеспечить энергетическую безопасность, экономический рост и защиту окружающей среды.

Эксперты отмечают, что водород обладает огромным потенциалом как универсальный носитель энергии, способный связать различные сектора экономики и обеспечить гибкость и устойчивость энергетической системы. Однако для реализации этого потенциала необходимы значительные инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий, а также поддержка со стороны государства и частного сектора.