После 26 лет разработки Атакамская обсерватория Токийского университета (TAO) официально открыла свои двери, ознаменовав новую эру в астрономических исследованиях с помощью самого высокого телескопа в мире.

В пустыне Атакама, Чили, состоялось торжественное открытие Атакамской обсерватории Токийского университета (TAO), чьё строительство и проектирование продолжались на протяжении 26 лет. Новый оптико-инфракрасный телескоп, расположенный на высоте 5640 метров на вершине горы Чахнантор, является на данный момент самым высокорасположенным в мире, что обещает революционные изменения в астрономических исследованиях.

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Телескоп TAO, диаметром апертуры 6,5 метра, оснащён современными оптико-инфракрасными детекторами, что позволяет проводить наблюдения с невиданной доселе точностью. Это географическое расположение выбрано не случайно: высокогорье пустыни Атакама известно одними из лучших в мире условий для астрономических наблюдений благодаря минимальному количеству атмосферных осадков и очень низкому уровню светового загрязнения.

Официальная церемония открытия собрала учёных из разных стран, представителей правительства Чили, а также кураторов проекта из Токийского университета. В своём приветственном слове ректор Токийского университета подчеркнул значимость этого события для международного научного сообщества и выразил надежду на новые открытия, которые помогут расширить человеческое понимание Вселенной.

«Телескоп TAO станет инструментом, который позволит астрономам заглянуть в самые отдалённые уголки космоса, — заявил он. — Это новая страница в истории астрономии, которая, мы верим, принесёт ответы на многие вопросы, которые до сих пор оставались без ответа».

Среди основных научных задач, которые ставят перед собой исследователи с помощью TAO, — изучение формирования и эволюции галактик, поиск экзопланет и изучение феноменов тёмной материи и тёмной энергии. Также планируется проводить наблюдения за сверхновыми звёздами и изучение структуры и состава межзвёздного пространства.

Проект обсерватории TAO не только укрепляет позиции Токийского университета как одного из ведущих научных центров в области астрофизики, но и способствует развитию научного сотрудничества между Чили и Японией. В рамках международной поддержки проекта, учёные из различных стран получат доступ к уникальным данным, которые будет собирать новый телескоп.