Компания CoreWeave объявила о привлечении $1,1 млрд в новом раунде финансирования, направленном на развитие облачных решений для искусственного интеллекта, машинного обучения и других ресурсоемких вычислений.

CoreWeave, ведущий поставщик специализированных облачных решений, объявил сегодня о привлечении $1,1 млрд в рамках нового раунда финансирования. Инвестиции возглавили Coatue, Magnetar, Altimeter Capital, Fidelity Management & Research Company и Lykos Global Management, что свидетельствует о растущем доверии к компании и ее инновационным облачным технологиям.

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CoreWeave специализируется на предоставлении высокопроизводительных облачных решений, оптимизированных для ресурсоемких вычислений, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, визуальные эффекты и рендеринг. Компания предлагает широкий спектр специализированных GPU-ускорителей, обеспечивающих высокую производительность и масштабируемость для самых требовательных рабочих нагрузок.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры CoreWeave, расширение портфеля услуг и географическое расширение. Компания планирует увеличить количество дата-центров, инвестировать в новые технологии и привлечь талантливых специалистов для удовлетворения растущего спроса на специализированные облачные решения.

"Мы рады объявить о таком значительном раунде финансирования, который позволит нам ускорить рост и инновации," – сказал Майкл Интратор, CEO CoreWeave. "Спрос на специализированные облачные решения стремительно растет, и мы находимся в уникальном положении, чтобы предоставить нашим клиентам передовые технологии и экспертизу, необходимые для достижения успеха."

Инвесторы также выразили оптимизм в отношении будущего CoreWeave.

"CoreWeave демонстрирует впечатляющий рост и инновации в области специализированных облачных решений," – отметил Томас Лафонт, партнер Coatue. "Мы уверены, что компания продолжит лидировать на рынке и предоставлять своим клиентам исключительную ценность."

CoreWeave – ведущий поставщик специализированных облачных решений для ресурсоемких вычислений. Компания предлагает широкий спектр GPU-ускорителей и высокопроизводительных вычислительных ресурсов, оптимизированных для ИИ, машинного обучения, визуальных эффектов и рендеринга. CoreWeave помогает клиентам ускорить инновации, повысить эффективность и достичь своих бизнес-целей.