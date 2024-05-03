Microsoft объявляет о планах по созданию облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта в Таиланде, включая центр обработки данных, для удовлетворения растущего спроса на облачные решения в стране.

Технологический гигант Microsoft объявил о планах по созданию облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Таиланде. Амбициозный проект, включающий в себя строительство центра обработки данных, направлен на удовлетворение растущего спроса на облачные решения в стране Юго-Восточной Азии.





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Об этом заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время мероприятия Microsoft Build AI Day в Бангкоке, где он подчеркнул огромный потенциал страны в построении будущего, основанного на технологиях искусственного интеллекта. Заявление Наделлы подчеркивает приверженность компании поддержке цифровой трансформации Таиланда и его растущей экономики.

Хотя подробности о планируемом регионе размещения инфраструктуры остаются в секрете, инсайдеры отрасли предполагают, что этот проект может кардинально изменить ситуацию в ИТ-секторе Таиланда. В стране наблюдается стремительный рост внедрения облачных технологий, что обусловлено растущим спросом на цифровые услуги и необходимостью для бизнеса оставаться конкурентоспособным на мировом рынке.

"Таиланд является важным рынком для нас, и мы рады инвестировать в цифровое будущее страны", - сказал Наделла. - Наша облачная инфраструктура и инфраструктура искусственного интеллекта позволят предприятиям и организациям использовать возможности технологий для стимулирования инноваций, повышения эффективности и создания новых возможностей".

Ожидается, что создание центра обработки данных в Таиланде значительно улучшит цифровую инфраструктуру страны, обеспечив более быстрый и надежный доступ к облачным сервисам. Это, в свою очередь, вероятно, привлечет больше предприятий в регион, создаст новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту.

Этот шаг Microsoft также рассматривается как стратегический ответ на растущее присутствие других технологических гигантов в регионе, включая Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Platform (GCP). Решение компании инвестировать в цифровую инфраструктуру Таиланда усилит конкуренцию на рынке облачных услуг, что в конечном итоге принесет пользу местному бизнесу и потребителям.