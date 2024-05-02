Иран и Россия рассматривают возможность использования цифровых валют центральных банков и цифровых активов для упрощения торговли и смягчения последствий санкций.

Иран и Россия активно разрабатывают новые методы проведения финансовых расчетов, направленные на упрощение торговли и смягчение последствий международных санкций. Об этом заявил торговый атташе посольства Ирана в России Мохсен.

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Среди рассматриваемых вариантов – внедрение цифровых валют центральных банков (CBDC) и цифровых финансовых активов. Эти инструменты, по мнению экспертов, могут стать ключевым фактором в развитии двусторонних экономических отношений, позволяя обходить ограничения, наложенные традиционными финансовыми системами.

"Мы изучаем различные способы расширения торгового сотрудничества, и цифровые валюты являются одним из перспективных направлений," – отметил Мохсен. "CBDC и цифровые активы обладают потенциалом для создания более эффективной и прозрачной системы расчетов, что особенно важно в условиях санкционного давления."

Иран и Россия уже имеют опыт сотрудничества в сфере цифровых технологий. В январе 2023 года страны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие совместных проектов в области блокчейна и криптовалют.

Внедрение CBDC и цифровых активов может иметь ряд преимуществ для обеих стран. Во-первых, это позволит снизить зависимость от доллара США и других международных валют, которые в настоящее время используются в большинстве торговых операций. Во-вторых, использование цифровых технологий может повысить скорость и безопасность транзакций, а также снизить их стоимость.

Однако, эксперты отмечают, что переход к цифровым валютам также сопряжен с определенными рисками. В частности, необходимо обеспечить надежную защиту от кибератак и отмывания денег. Кроме того, внедрение CBDC потребует значительных инвестиций в инфраструктуру и разработку соответствующих нормативных актов.