Microsoft объявила о закрытии магазина Xbox 360 Store и торговой площадки, фактически положив конец сроку службы консоли. Это решение является частью усилий компании по сосредоточению внимания на новых игровых платформах.

Корпорация Microsoft объявила о предстоящем закрытии магазинов и служб Xbox 360, включая Xbox 360 Store и Xbox 360 Marketplace, 29 июля 2024 года. Это решение ознаменует конец эпохи для многих поклонников консоли, вышедшей еще в 2005 году.

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С момента своего появления Xbox 360 зарекомендовал себя как одна из самых популярных игровых систем в истории, предложив игрокам бесчисленное количество часов увлекательных игр и впечатляющих развлечений. Закрытие ее цифровых магазинов означает, что пользователи больше не смогут приобретать игры, дополнения и другой цифровой контент непосредственно на своей консоли или через веб-интерфейс Xbox Marketplace. Однако компания Microsoft заверила, что владельцы смогут скачивать ранее купленный контент после закрытия магазинов.

Это решение не было неожиданным. Сфера видеоигр неумолимо движется вперед, и по мере того как новые консоли предлагают все более сложные и качественные игры, старые платформы постепенно уходят на второй план. Новый игровой опыт, облачные технологии и стремление к инновациям делают предыдущие поколения консолей менее актуальными для большинства игроков.

В заявлении Microsoft отмечается, что закрытие магазинов Xbox 360 — это часть более широкой стратегии компании по сосредоточению усилий на поддержке более новых технологий и платформ, таких как Xbox Series X|S и облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. Представители компании выразили благодарность всем пользователям Xbox 360 за их преданность и поддержку на протяжении многих лет и пообещали, что владельцы консоли смогут продолжать наслаждаться своими играми, несмотря на предстоящие изменения.

Однако для многих поклонников Xbox 360 это объявление стало напоминанием о том, что эра их любимой консоли подходит к концу. Ностальгия по золотой эпохе Xbox 360, когда игры как "Halo 3", "Gears of War" и "The Elder Scrolls V: Skyrim" впервые появились на экранах, уже начинает ощущаться сильнее.

Несмотря на это, сообщество геймеров продолжает смотреть в будущее, полное обещаний новых технологий и неизведанных миров.