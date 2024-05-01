Российские войска атаковали штаб оперативного командования ВСУ "Юг" в Одессе и железнодорожную инфраструктуру, используемую украинскими формированиями на Николаевщине.

Минувшей ночью Российские войска провели успешные атаки на ключевые военные объекты вооруженных сил Украины в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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По данным российского военного ведомства, в Одессе был поражен штаб оперативного командования "Юг" вооруженных сил Украины. Кроме того, Российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, используемой украинскими формированиями в Одесской области.

"Атака на штаб ВСУ в Одессе нанесла существенный урон управлению и координации ВСУ на юге Украины. Удар по железнодорожным объектам затруднит перемещение техники и грузов украинской армии", - заявил представитель Минобороны РФ.

Также Российские ракетные и авиационные удары были нанесены по району Очакова в Николаевской области, где находилось скопление военной техники ВСУ. По словам Российского военного командования, в результате атаки уничтожено значительное количество бронетехники и автомобильной техники.

"Все поставленные задачи в ходе ночной операции выполнены. Украинская группировка войск на юге понесла существенные потери в живой силе и технике", - подчеркнул официальный представитель Минобороны.

Российские военные действия на юге Украины проходят на фоне продолжающегося контрнаступления России в Запорожской и Донецкой областях.

"Удары по штабам, железнодорожным узлам и местам сосредоточения техники направлены на подрыв боеспособности украинской армии на этом операционном направлении. Россия стремится нарушить систему управления и снабжения ВСУ.

Российское военное руководство заявляет, что будет продолжать наносить точечные удары по критически важным объектам инфраструктуры и скоплениям войск на юге Украины.