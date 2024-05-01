Крупнейший суперкомпьютер в США, разработанный для научных и инженерных задач, доступен для покупки. Мощность свыше 200 петафлопс, подходит для решения сложных научных и инженерных задач.

В США на рынок вычислительных мощностей выходит суперкомпьютер Cheyenne, который до сих пор использовался для передовых исследований в области науки и инженерии. Эта машина, разработанная и построенная компанией Dell Technologies, представляет собой одну из самых мощных вычислительных систем в мире.

реклама

Суперкомпьютер Cheyenne оснащен более чем 150 тысячами процессоров и обладает вычислительной мощностью свыше 200 петафлопс. Это позволяет проводить сложные научные и инженерные расчеты, моделирование и анализ данных с невероятной скоростью и точностью.

Cheyenne был разработан специально для решения широкого спектра задач, включая исследования в области климата, энергетики, медицины, материаловедения и многих других. Он уже успел зарекомендовать себя в качестве надежной и мощной платформы для научных исследований и разработок.

Продажа суперкомпьютера Cheyenne открывает новые возможности для научных и инженерных команд по всему миру. Они смогут использовать эту вычислительную мощность для ускорения своих исследований и разработок, что в свою очередь может привести к новым научным открытиям и технологическим прорывам.

Покупатели, заинтересованные в приобретении суперкомпьютера Cheyenne, могут обратиться к Dell Technologies для получения дополнительной информации о его технических характеристиках, стоимости и условиях сделки.