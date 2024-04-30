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В Пекине представлен первый в мире полноразмерный электрический гуманоидный робот
Tiangong — это робот высотой в человека, способный ходить и бегать с антропоморфным движением.

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Прорыв в области робототехники был совершен в Пекине, где местный Инновационный центр гуманоидных роботов анонсировал выпуск первого в мире полноразмерного гуманоидного робота с чисто электрическим приводом, получившего название Tiangong. Это событие открывает новую эру в разработке роботов, которые могут быть использованы в самых разных сферах, от промышленности до личных помощников.
Робот Tiangong, чьё имя переводится как «Небесный дворец», имеет рост 1,63 метра и вес 43 килограмма, что приближает его размеры к параметрам среднестатистического человека. Одной из особенностей Tiangong является его способность передвигаться антропоморфным способом — он не только может ходить, но и бегать со скоростью до 6 км/ч.

«Этот робот — это квинтэссенция последних достижений в области искусственного интеллекта и механики. Мы старались сделать его максимально похожим на человека не только внешне, но и функционально», — говорит Чжао Ли Мин, главный инженер проекта.

Tiangong оснащен передовыми технологиями: в его «арсенале» многочисленные датчики визуального восприятия, высокоточный инерциальный блок измерения (IMU), который выполняет до 550 триллионов операций в секунду, датчики 3D-зрения и шестиосевые датчики силы, которые обеспечивают высокую точность обратной связи и способность адаптироваться к окружающей среде.

Использование чисто электрического привода делает Tiangong более экологичным по сравнению с гидравлическими аналогами, снижая его шумовой уровень и потребление энергии. Это также упрощает его обслуживание и повышает надежность работы.

«Мы видим огромный потенциал для Tiangong в помощи людям с ограниченными возможностями, в выполнении рутинных задач на производстве, в логистике, обслуживании и даже в сфере развлечений», — отмечает Чжао.

Кроме того, Tiangong может быть использован в качестве образовательного инструмента, помогая в обучении детей и взрослых основам программирования и робототехники. Его способности к взаимодействию и адаптации делают его идеальным кандидатом для использования в школах и университетах.

Планы по массовому производству Tiangong уже находятся в стадии разработки, и представители Инновационного центра гуманоидных роботов выразили надежду, что в ближайшие годы роботы подобного типа станут обыденным явлением во многих странах.

#китай #искусственный интеллект #робототехника #производство #образование #пекин #инновация #tiangong
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