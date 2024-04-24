С 1 мая 2024 года Таиланд облегчает визовые требования для граждан России, вводя 60-дневный безвизовый режим. Это решение направлено на укрепление туристических и деловых связей между странами.

Правительство Таиланда объявило о введении 60-дневного безвизового режима для граждан Российской Федерации. Новая политика, которая начнет действовать с 1 мая текущего года, станет значительным шагом в укреплении туристических и экономических связей между двумя странами.

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Согласно официальному заявлению, размещенному на сайте Министерства иностранных дел Таиланда, решение о введении безвизового режима было принято после "длительных переговоров и анализа потенциальных экономических выгод для обеих стран". Безвизовый режим позволит гражданам России въезжать в Таиланд на срок до 60 дней без необходимости оформления визы.

Эксперты считают, что такое изменение может значительно увеличить поток российских туристов, которые традиционно выбирают Таиланд в качестве одного из предпочтительных направлений для отдыха. "Это решение пришло в самое время, учитывая, что туристическая отрасль постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19", — отметил Тхапана Сирипракса, профессор кафедры туризма Бангкокского университета.

Помимо туристической отрасли, ожидается, что нововведение окажет положительное влияние и на деловые связи. "Российские бизнесмены, которые рассматривают возможность инвестиций в Таиланд, теперь будут иметь больше гибкости в планировании поездок", — сказал Чатчаван Джонгколраттанапаттара, аналитик из консалтинговой компании Phatra Securities.

Министерство туризма Таиланда уже начало кампанию по привлечению туристов из России, включая рекламные акции и специальные предложения от местных туроператоров и авиакомпаний. "Мы видим большой потенциал и готовы предложить российским туристам лучшее, что есть в Таиланде", — заявила министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан.

Временный безвизовый режим будет действовать на протяжении всего лета, и его результаты будут тщательно анализироваться для принятия дальнейших решений по визовой политике. Это решение также ожидается как стимул для увеличения количества авиарейсов между странами, что сделает путешествия более доступными и удобными.