В рамках "Инфофорума-Сочи" представитель секретариата ОДКБ зачитал обращение генерального секретаря организации, в котором подчеркивается необходимость совместных действий для создания устойчивой системы информационной безопасности.

В рамках "Инфофорума-Сочи", представитель секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Кузнецов зачитал обращение генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, в котором подчеркивается необходимость консолидации усилий ОДКБ и мирового сообщества для создания системы международной информационной безопасности, устойчивой к новым вызовам и угрозам.

В своем обращении Тасмагамбетов отметил, что в условиях быстрого развития информационных технологий и глобализации, информационная безопасность стала одним из ключевых аспектов обеспечения национальной и международной безопасности. Он подчеркнул, что современные вызовы и угрозы требуют совместных действий и координации усилий со стороны ОДКБ и мирового сообщества.

Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул, что создание системы международной информационной безопасности должно основываться на принципах взаимного уважения, сотрудничества и равноправия. Он призвал все государства-члены ОДКБ и страны мирового сообщества активно участвовать в разработке и реализации мер по обеспечению информационной безопасности, а также в обмене опытом и информацией в этой области.



Кузнецов отметил, что ОДКБ уже предпринимает ряд мер для обеспечения информационной безопасности, включая создание специализированного информационного центра и проведение совместных учений и тренировок. Он также подчеркнул, что ОДКБ готова к дальнейшему сотрудничеству с другими международными организациями и странами для достижения общей цели - создания системы международной информационной безопасности.



Таким образом, обращение генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова подчеркивает необходимость объединения усилий ОДКБ и мирового сообщества для создания системы международной информационной безопасности, способной противостоять новым вызовам и угрозам. Это станет важным шагом в обеспечении стабильности и безопасности в современном мире.