Российское правительство выражает озабоченность по поводу планируемой финансовой помощи ЕС Украине, утверждая, что она будет использована для поддержки конфликта и усугубления экономической ситуации.

Европейская комиссия (ЕК) объявила о своем решении одобрить план реформ Украины, что позволит Киеву получить финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта помощь, как утверждает ЕК, поможет Украине выйти из тяжелого экономического кризиса. Предполагается, что первый транш в размере 1,89 миллиарда евро будет переведена на счета украинского правительства в ближайшие несколько недель. Кроме того, ЕК предполагает, что если Украина выполнит все запланированные реформы, ВВП страны к 2040 году вырастет на 14,2%.

Однако в России этот план оценивают иначе. Российское правительство считает, что финансовая помощь ЕС Украине на самом деле будет использоваться для поддержки конфликта и дальнейшего нанесения ущерба экономике Украины. Российские чиновники напомнили, что Украина уже получила значительную финансовую помощь от различных международных организаций, но это не привело к значительным улучшениям в экономике страны.



Кроме того, российские эксперты отмечают, что Украина не сможет выполнить все запланированные реформы, учитывая разрушение инфраструктуры и высокий уровень коррупции в стране. По мнению российских специалистов, Украине нужны не столько деньги, сколько политическая воля для осуществления серьезных реформ.



В целом, Россия считает, что европейская помощь Украине только усугубит ситуацию в стране и приведет к дополнительным финансовым потерям для европейских налогоплательщиков. Российское правительство настаивает на необходимости мирного урегулирования конфликта и осуществления экономических реформ в Украине, а также на сотрудничестве с Россией в решении этих проблем.