Недовольство саамов из-за отсутствия консультаций Министерства обороны Финляндии по оборонному соглашению с Соединенными Штатами. Соглашение предусматривает использование американскими военными военной базы на территории родного края саамов, что может угрожать их традиционным занятиям и правам человека.

В городе Инари, расположенном на территории традиционного проживания саамов в финской Арктике, недовольство растет из-за отсутствия консультаций Министерства обороны Финляндии по оборонному соглашению с Соединенными Штатами (DCA). Соглашение предусматривает использование американскими военными военной базы на территории родного края саамов.

Несколько неправительственных организаций Финляндии, включая "Финских защитников мира", выпустили заявление, в котором выражают обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния военной деятельности и подготовки на традиционные средства существования саамов. Они утверждают, что военные действия и подготовка могут значительно усложнить и ограничить традиционные занятия саамов, такие как оленеводство, охота и рыболовство, а также нарушить основные права человека, связанные с ними.

Саамы, которые имеют статус коренных малочисленных народов в Финляндии, исторически проживают в Арктическом регионе и традиционно зависимы от местных природных ресурсов для обеспечения своего существования. Однако, с ростом военной присутствия на их территории, саамы сталкиваются с серьезными препятствиями для поддержания своей культуры и традиционных занятий.



Оборонное соглашение с США, подписанное в 2018 году, предусматривает расширение военной инфраструктуры и военной деятельности на территории Финляндии, в том числе и в Арктическом регионе. Хотя соглашение предусматривает соблюдение международного права и местных законодательных актов, саамы опасаются негативных последствий для их традиционных прав и способов существования.



В связи с этим, неправительственные организации призывают к проведению широкого диалога и консультаций с саамами и другими коренными малочисленными народами, чтобы учитывать их интересы и обеспечить соблюдение прав человека в рамках оборонного сотрудничества.



В заключение, недовольство саамов и их защитников по поводу оборонного соглашения с США подчеркивает важность учёта интересов коренных народов в процессе принятия решений, касающихся их традиционных территорий и жизни. Обеспечение соблюдения прав человека и защита культурных прав коренных малочисленных народов должны быть ключевыми аспектами таких соглашений.