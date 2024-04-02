Администрация президента США Джо Байдена приняла новые меры по ограничению экспорта в Китай ключевых технологий, включая ИИ и чипы. Китайские власти критиковали это решение, назвав его протекционизмом. Однако США утверждают, что эти меры необходимы для защиты национальной безопасности и сохранения технологического преимущества.

В эскалации технологического противостояния между США и Китаем администрация президента Джо Байдена приняла беспрецедентные меры по ограничению доступа Пекина к американским передовым технологиям искусственного интеллекта и ключевым компонентам для производства чипов.

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Согласно новым правилам, вступающим в силу в ближайшие недели, американские компании должны будут получать специальные лицензии для экспорта в Китай чипов для систем ИИ выше определенного уровня производительности. Эти ограничения коснутся как готовых микросхем, так и оборудования, необходимого для их изготовления, включая литографическое оборудование, инструменты для тестирования и многое другое.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, пожелавшего остаться неназванным, данные меры призваны "сохранить технологическое преимущество США и не допустить, чтобы эти критически важные технологии были использованы Пекином для модернизации своего военно-промышленного комплекса и создания потенциальных угроз национальной безопасности".

Решение Белого дома вызвало резкую критику со стороны китайских властей, которые назвали его "вопиющим примером технологического протекционизма и злоупотребления мерами экспортного контроля". Официальный представитель МИД КНР заявил, что эти ограничения "серьезно нарушают принципы свободной торговли и справедливой конкуренции".

Тем не менее, американские официальные лица отвергли обвинения в протекционизме, заявив, что ограничения необходимы для защиты национальных интересов США от "враждебных действий" со стороны Китая в киберпространстве и других сферах. Они также подчеркнули, что меры носят узконаправленный характер и не затрагивают большинство коммерческих операций.

Новые правила стали очередным ударом по амбициям Китая стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий. Ранее США уже вводили ограничения на поставки в КНР оборудования и технологий для производства самых передовых полупроводников.

По мнению экспертов, последние меры могут серьезно затруднить для Китая создание систем ИИ высокой производительности, необходимых для решения таких задач, как моделирование ядерных испытаний или разработка гиперзвукового оружия. Однако они вряд ли полностью остановят прогресс Пекина в сфере ИИ в долгосрочной перспективе.