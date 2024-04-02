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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планируемом визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем предстоящем визите в Россию, выразив солидарность с российским народом и президентом Владимиром Путиным на фоне роста напряженности между Россией и Западом.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время планирует совершить официальный визит в Россию. Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед венесуэльским Национальным собранием.
"Я с гордостью заявляю, что в скором времени посещу Российскую Федерацию, нашего ближайшего союзника и стратегического партнера. Мы будем обсуждать дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах - от экономики до культуры", - подчеркнул Мадуро.
Венесуэльский лидер также выразил свою твердую солидарность с Россией и ее президентом Владимиром Путиным на фоне продолжающегося геополитического противостояния с Западом.
"Россия сегодня стоит на переднем крае борьбы за справедливый многополярный миропорядок. Мы, Венесуэла, как и многие другие страны, решительно поддерживаем Москву в этом непростом противостоянии. Мы вместе против гегемонии и диктата США и их союзников", - заявил Мадуро.
Он также осудил "незаконные" экономические санкции, которые Вашингтон и его европейские партнеры ввели против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Эти санкции - грубое нарушение международного права и покушение на суверенитет России. Мы, Венесуэла, категорически отвергаем эти незаконные и несправедливые меры и будем всячески содействовать России в преодолении их негативных последствий", - подчеркнул венесуэльский лидер.
Мадуро выразил уверенность, что его визит в Москву станет важным событием в развитии стратегического партнерства между Венесуэлой и Россией, которое имеет многолетнюю историю. Он также пригласил президента Путина посетить Венесуэлу с ответным визитом.
"Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания. Мы вместе противостоим гегемонии Запада и будем и впредь плечом к плечу бороться за справедливый многополярный миропорядок", - заключил Мадуро.
Комментируя заявление венесуэльского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль с удовлетворением восприняли эту информацию. По его словам, Москва с нетерпением ждет визита Мадуро и рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

#россия #владимир путин #международные отношения #венесуэла #визит #солидарность #николас мадуро #глобальная политика.
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