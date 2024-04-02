Госдума планирует принять законопроект с серьезными штрафами для газовщиков и юридических лиц за недостаточную безопасность в частных домах, включая неправильный доступ, отсутствие договора на обслуживание и неправильную замену оборудования.

В России предполагается значительное усиление контроля в сфере газоснабжения, с целью обеспечения граждан высоким уровнем безопасности. В соответствии с новым законопроектом, который сейчас находится на стадии разработки, Государственная Дума планирует рассмотреть и принять его во втором и третьем чтениях 2 апреля с.г., постановка вопроса о передаче его в Совет Федерации, вероятно, будет выполнена уже на следующий день, 3 апреля с.г.

Все это связано с новыми мерами борьбы с нарушениями, которые газовщики могут допускать при работе в частных домах. Законопроект предусматривает штрафные санкции, как гражданам, так и юридическим лицам, за нарушение правил. За недопуск газовщиков на территории, а также за отказ заключать договоры о техническом обслуживании и произвольную замену газового оборудования, граждан будут ожидать штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц, допустивших такие нарушения, штрафы будут больше – от 25 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Этот шаг является частью широкой стратегии по повышению ответственности за безопасность газоснабжения. Его реализация может повлиять на уменьшение количества опасных ситуаций связанных с неправильной эксплуатацией газовой системы.