Российские власти вводят новые правила, ужесточающие контроль за уплатой таможенных пошлин при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Недоплаченные налоги и сборы будут взыскиваться в рамках утилизационного сбора.

Российские власти вводят новые правила, ужесточающие контроль за уплатой таможенных пошлин при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 1 апреля 2024 года любые недоплаченные налоги и сборы, связанные с заниженной таможенной стоимостью ввозимых машин, будут взыскиваться в рамках утилизационного сбора.

Данная мера затронет как юридических, так и физических лиц - новых владельцев таких автомобилей. До настоящего момента при ввозе транспортных средств из стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) часто наблюдалось занижение их таможенной стоимости. Это позволяло уклоняться от уплаты полной суммы таможенных пошлин и сборов. Теперь же любые выявленные недоимки будут взыскиваться дополнительно в рамках утилизационного сбора.

"Фактически это означает, что новые владельцы автомобилей, ввезенных с заниженной таможенной стоимостью, будут вынуждены доплачивать недостающие суммы таможенных платежей", - пояснил эксперт по таможенному регулированию Андрей Карпов.



По его словам, нововведение коснется как физических, так и юридических лиц. Даже если автомобиль был куплен у добросовестного продавца, новый владелец будет обязан погасить все возникшие ранее таможенные недоимки.



"Это позволит пресечь практику занижения таможенной стоимости при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС и повысить собираемость таможенных платежей", - отметил эксперт.



Утилизационный сбор - это специальный платеж, который взимается с владельцев автомобилей при их ввозе в Россию. Он призван покрывать расходы государства на утилизацию транспортных средств по окончании срока их эксплуатации. До сих пор утилизационный сбор рассчитывался исходя из официально задекларированной таможенной стоимости автомобиля. Теперь же в него будут включаться и все недоплаченные ранее таможенные пошлины.



Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2023 году объем поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет страны составил около 6,2 трлн рублей. При этом доля платежей, связанных с ввозом автомобилей, превысила 10% от этой суммы.

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"Принимаемые меры направлены на обеспечение справедливого и прозрачного распределения налоговой нагрузки между участниками внешнеэкономической деятельности, а также на повышение эффективности таможенного администрирования в целом", - подчеркнул Карпов.