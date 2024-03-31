Круизный лайнер из Болгарии врезался в бетонную стену на реке Дунай, в результате пострадали пассажиры. Авария произошла в Австрии, в городе Ашах-ан-дер-Донау.

Сегодня утром болгарский круизный лайнер, следовавший по реке Дунай из Германии в Австрию, попал в ужасную аварию в североавстрийском городе Ашах-ан-дер Донау. Лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе, в результате чего пострадали десятки людей.

По данным местной полиции, на борту судна находилось около 160 пассажиров, которые отправились в путешествие из Баварии в австрийский город Линц. Сообщается, что лайнер врезался в стену при выходе из шлюзового комплекса. Удар был такой силы, что 11 пассажиров получили травмы и были срочно доставлены в ближайшую больницу.

Представитель полиции Эфердинга сообщил журналистам, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и их жизням ничто не угрожает. Он также добавил, что судно продолжило движение по реке после инцидента, несмотря на причиненный ущерб.



По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность или ошибка экипажа. В настоящее время на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Это уже не первое подобное происшествие на водных артериях Австрии в этом году. В июне пассажирский катер столкнулся с баржей на Дунае в центре Вены, в результате чего несколько человек оказались в больнице. А в августе круизный лайнер врезался в мост в Линце, из-за чего несколько пассажиров получили легкие травмы.



Власти призывают усилить меры безопасности на воде и провести тщательную проверку всех судов, ходящих по Дунаю, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. Следствие по делу о столкновении болгарского лайнера с бетонной стеной продолжается.