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В Беларуси вступил в силу запрет на хранение физлицами беспилотников
С 28 марта 2024 года в Республике Беларусь вступил в силу закон, запрещающий хранение и эксплуатацию дронов без специального разрешения. Новые правила нацелены на усиление безопасности и предотвращение несанкционированного использования дронов, нарушение закона влечет серьезные последствия.

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28 марта 2024 года в Беларуси вступил в силу новый закон, который полностью запрещает хранение и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории страны. Это решение стало результатом продолжительных обсуждений в белорусском парламенте и было принято в целях обеспечения безопасности гражданского воздушного сообщения и защиты прав личности.

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Согласно новому законодательству, нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. Предусмотрены штрафные санкции, административные и уголовные наказания за нарушение запрета на использование беспилотников. Кроме того, в случае создания угрозы воздушному движению или причинения ущерба здоровью других лиц, нарушителям может быть назначено лишение свободы на срок до пяти лет.

Запрет касается всех типов беспилотников, вне зависимости от их размера, веса и назначения. Таким образом, запрет распространяется как на коммерческие, так и на любительские дроны. Владельцы беспилотников, проживающие в Беларуси, обязаны уничтожить свои аппараты или экспортировать их за пределы страны до 1 июля 2024 года.

Несмотря на то, что новая мера вызвала недовольство среди энтузиастов авиамоделирования и предпринимателей, использующих беспилотники в своей деятельности, белорусские власти убеждены в необходимости принятия таких мер для обеспечения безопасности воздушного пространства и защиты прав граждан.

Эксперты отмечают, что в последнее время инциденты, связанные с использованием беспилотников, резко возросли по всему миру. БПЛА использовались для нарушения воздушного пространства, шпионажа, контрабанды, а также для совершения преступлений. Такие инциденты побудили многие страны ужесточить контроль за использованием беспилотников и ввести соответствующие ограничения.

Белорусские чиновники заявили, что в будущем они будут пристально наблюдать за развитием технологий в сфере беспилотной авиации и будут принимать необходимые меры для обеспечения безопасности в стране. В то же время, они не исключают возможность пересмотра запрета в случае, если будут разработаны надёжные системы контроля и безопасности для беспилотных летательных аппаратов.

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В Беларуси вступил в силу запрет на хранение физлицами беспилотников
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